تراند اليوم : شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي 2022 .. نتائج السادس ابتدائي 2022 ذي قار

شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي 2022 ،أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس ابتدائي 2021 ذي قار عبر موقعها الالكتروني الرسمي ، فيما ستعلن تباعاً عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2021 في باقي المحافظات التي لم تنتهي عملية تصحيح ورصد العلامات النهائية تباعاً.

حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم للطالب معرفة النتائج بطريقة سهلة ودون عناء باستخدام الموقع الالكتروني للوزارة من خلال ادراج اسم الطالب واسم المدرسة وستظهر فوراً النتيجة النهائية، فيما سنقدم لكم روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 لمنطقة ذي قار حال توافرها لدينا، كونوا في المتابعة أولاً بأول، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس في بعض المديريات مثل بغداد والرصافة والكرخ في حين لم تكتمل نتائج باقي المحافظات، ونحن في انتظار صدورها على الموقع الرسمي كي نوفر لكم الروابط السريعة لنتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2021 ذي قار .

نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق

والآن يبحث طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المحافظات عن رفع روابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول في المحافظات العراقية المختلفة، والتي بتم رفع نتيجة السادس الابتدائي عبر موقع ناجح للنتائج، والذي منه يتم الضغط على المحافظة، ثم تحميل ملف بصيغة (pdf) ومنه يتم الدخول على المدرسة ثم اسم الطالب، كما ظهرت كذلك نتائج التعليم المسرع بالدراسات المختلفة.

حيث أدى الامتحانات للشهادة الابتدائية عام ومسرع للدراسات المختلفة ( العربية- التركمانية- الإنكليزية- الكردية) في موعد واحد على مستوى المحافظات العراقية،ونضع لكم روابط المحافظات التي ظهرت بها النتائج يتم تحميلها على برنامج “درايف” عبر موقع ناجح لاستخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الأول.

نتائج السادس ابتدائي 2021

وزارة التربية العراقية وضعت رابط إلكتروني للوزارة يتم من خلاله متابعة أخبار التعليم ومواعيد الامتحانات الوزارية لكافة المراحل التعليمية، كما وضعت رابط رسمي عبر “الفيسبوك” للوزارة يتم منه نشر كافة التفاصيل والأخبار عن التعليم بالعراق ووزير التربية العراقي “محمد إقبال الصيدلي”، ونضع لكم تلك الروابط للدخول بها ومعرفة النتائج:

رابط وزارة التربية العراقية

رابط صفحة وزارة التربية بالفيسبوك

قناة التليكرام التابعة للوزارة

استخراج نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021

هناك مواقع غير رسمية وضع بها روابط استخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2018 وذلك عبر ملف يتم تحميل يشتمل على:

اسم المحافظة

اسماء المدارس بها

الرقم الامتحاني للطالب

واسم الطالب كاملا

المحافظات التي ظهرت بها نتائج السادس الابتدائي بالعراق

ننتظر رفع نتائج السادس الابتدائي والتعليم المسرع 2021 في المحافظات التالية حتى الآن:

محافظة الرصافة 1

الرصافة 2

الرصافة 3

محافظة الكرخ 1

محافظة الكرخ 2

محافظة النجف الأشراف

محافظة المثنى

محافظة ديالي

محافظة ميسان

محافظة بابل

محافظة كركوك

محافظة كربلاء

محافظة ذي قار

محافظة واسط

محافظة البصرة

وسوف نقوم بإضافة المحافظات التي ترفع نتائجها عبر موقع ناجح لنتائج بالعراق، وعن طريقة استخراج النتائج بعد الدخول على موقع من المواقع الغير رسمية تجدون الصورة التالية: