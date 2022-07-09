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تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي ذي قار .. نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار .. نتائج السادس الابتدائي في ذي قار 2022

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أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها الالكتروني الرسمي نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 ذي قار في بعض المحافظات، فيما ستعلن تباعاً عن نتائج المحافظات التي لم تنتهي عملية تصحيح ورصد العلامات النهائية، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم للطالب معرفة النتائج بطريقة سهلة ودون عناء باستخدام الموقع الالكتروني للوزارة من خلال ادراج اسم الطالب واسم المدرسة وستظهر فوراً النتيجة النهائية، فيما سنقدم لكم روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 لمنطقة ذي قار حال توافرها لدينا، كونوا في المتابعة أولاً بأول، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس في بعض المديريات مثل بغداد والرصافة والكرخ في حين لم تكتمل نتائج باقي المحافظات، ونحن في انتظار صدورها على الموقع الرسمي كي نوفر لكم الروابط السريعة لنتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2022 ذي قار .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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