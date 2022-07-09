تراند اليوم : بث مباشر ايطاليا .. بث مباشر ايطاليا والمانيا بث مباشر ألمانيا وايطاليا مشاهدة مباراة المانيا اليوم مباشر الان

بث مباشر مشاهدة مباراة ايطاليا ضد المانيا italy vs germany في منافسات دوري الامم الاوروبيه اليوم السبت ، بعد ان خسر لقب فيناليسيما علي يد نظيره الأرجنتيني الاربعاء الماضي علي ملعب ويمبلي في العاصمه الانجليزيه لندن يستعد اليوم المنتخب الايطالي لخوض اول مبارياته في النسخه الثالثه من دوري الامم الاوروبيه علي ارضه مساء اليوم وذلك عندما يستقبل المنتخب الالماني العنيد وذلك في قمه مباريات الجوله الاولي من منافسات دوري الامم الاوروبيه في النسخه الثالثه من البطوله ، وسوف يستضيف ملعب ريناتو دال آرا في مدينه بولونيا الايطاليه هذه القمه المنتظره بين المنتخب الايطالي ونظيره الالماني ، وفي تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره سوف تنطلاق المباراه.

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المنتخب الايطالي هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك في بدايه مشوراه في منافسات النسخه الثالثه من دوري الامم الاوروبيه ، ويستقبل المنتخب الايطالي نظيره الالماني في اول لقاءاته في البطوله وهو قبله كان قد خاض مباراه مع بطل امريكا الجنوبيه المنتخب الأرجنتيني علي لقب فيناليسيما الاربعاء الماضي في لندن وخسر المنتخب الايطالي هذا اللقاء بثلاث اهداف مقابل لاشئ في مباراه لم يلعب فيها المنتخب الايطالي بالتشكيله الاساسيه للمنتخب ، ومن المقرر اليوم يدخل المنتخب الايطالي مباراه المانيا بكل قوه وتركيز من اجل تحقيق بدايه جيده في البطوله.

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فيما المنتخب الالماني فهو الضيف في مواجهه نظيره الايطالي مساء اليوم وذلك في ثاني موجهات المجموعه الثالثه في منافسات الجوله الاولي من دوري الامم الاوروبيه ، ويشارك المنتخب الماني في النسخه الثالثه من دوري الامم ضمن منتخبات المجموعه الثالثه والذي تعتبر اقوي مجموعات المستوي الاول والتي تضمن منتخبات ايطاليا والبرتغال والمجر ، ومن التوقع ان يخوض المنتخب الالماني مباراته الاول في البطوله امام خصمه الايطالي بكل قوه من اجل اظهار قوه المنتخب الالماني الذي كان اول منتخب من اوروبا يتاهل لكاس العالم.

بطاقة مباراة ايطاليا وألمانيا