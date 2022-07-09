تراند اليوم : معكم منى الشاذلي ياسمين عبد العزيز الجزء الثاني .. زوج ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي الحلقه كامله HD مقابلة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي

أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الليلة بالجزء الثاني من حلقة برنامج معكم ياسمين الشاذلي حلقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حيث كشفت الحلقات تفاصيل جديدة عن حياة ياسمين وزوجها وطبيعة مرضها ودخولها للعناية المركزة ووقوف شقيقها بجانبها.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» الذي يذاع على شاشة cbc، كلًّا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، في أول ظهور لهما إعلاميًا بعد محنتها المرضية.

وقال أحمد العوضي خلال اللقاء: «كنت محطم، في وقت مرض ياسمين عبدالعزيز، ويوم ماقالي الدكتور هي قدامها من ساعة لتلت ساعات وتموت، ومضيت على الإقرار بتاع العملية، أنا أول مرة أسمع الكلام دا، بسمعه في الأفلام بس».

قالت ياسمين عبدالعزيز: «أحمد كان بيحط راسه على راسي، ويقوللي إوعديني إنك تكملي معايا، وقعدت تقولي وحش الكون وحش الكون لحد ما كنت هسيب الكون كله وهاروح، مكنتش لطيفة خالص مع العوضي».

وأحدث أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بطولة النجوم: ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.