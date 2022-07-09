تراند اليوم : تونس مباشر .. بث مباشر تونس مباراة تونس اليوم بث مباشر مباراة عمان وتونس بث مباشر مشاهدة مباراة تونس اليوم

تونس مباشر بث مباشر تونس مباراة تونس اليوم بث مباشر مباراة عمان وتونس بث مباشر مشاهدة مباراة تونس اليوم رابط البث المباشر لمواجهه تونس ضد عمان tunisia vs oman اليوم الجمعه في كاس العرب 2021 ، من المقرر اليوم ان يصطدم المنتخب التونسي بعد ان تاهل بصعوبه من مجموعته لدور خروج المغلوب من البطوله بالمنتخب العنيد المنتخب العماني اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تلعب مباراه تونس وعمان اليوم علي ارضيه ملعب المدينة التعليمية وذلك في مباراه سوف يسعي من خلاله كل منتخب تحقيق الانتصار وحجز مكان له في الدور نصف النهائي ، وسوف تبدا اليوم الموافق 10 ديسمبر مباراه تونس وعمان في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة تونس وعمان

المنتخب التونسي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب التونسي كان قد ضمن تاهل لدور ال16 في الجوله الاخيره من دور المجموعات وذلك بعد ان حقق الانتصار علي المنتخب الاماراتي بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب التونسي كان قد تاهل لهذا الدور بعد ان نجح في تصدر المجموعه الثانيه برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مبارتان وخسر مباراه واحده من الثالث مباريات اذلي لعبهم في دور المجموعات.

مباراة عمان وتونس

بينما المنتخب العماني فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب العماني هو الاخر كان قد حسم تاهل لدور ال16 في الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات وذلك عندما حقق الانتصار علي المنتخب البحريني وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، وتاهل المنتخب العماني لمواجهه المنتخب التونسي في دور ال16 بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعه الاولي برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل وخسر ايضا في مباراه من خلال الثالث مباريات الذي لعبهم هو الاخر في المجموعه.