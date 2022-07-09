تراند اليوم : مباراة الامارات وقطر مباشر .. بث مباشر الامارات وقطر مباراة الامارات وقطر بث مباشر مشاهدة مباراة قطر اليوم بث مباشر

مباشر قطر والامارات مشاهدة مباراة قطر اليوم بث مباشر مباراة الامارات وقطر بث مباشر مباراة الامارات وقطر مباراة الامارات وقطر مباشر بث مباشر الامارات وقطر مباراه قطر والامارات مباشر مباراة قطر والامارات اليوم رابط البث المباشر لمواجهه قطر ضد الامارات qatar vs uae في كاس العرب اليوم الجمعه الموافق 10 ديسمبر ، من المقرر اليوم ان يبدا المنتخب القطري منافسات خروج المغلوب من كاس العرب بمواجهه قويه مع المنتخب الاماراتي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، وسوف يستضيف ملعب البيت هذه المواجهة القوية والذي سوف تجمع المنتخب القطري بنظيره الاماراتي في مواجهه سوف يبحث من خلاله المنتخب تقديم مستوي جيد امام الاخر من اجل الوصول الي نصف النهائي ، وسوف تبدا اليوم مباراه قطر والامارات في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهرة والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة قطر والامارات

المنتخب القطري هو صاحب الارض في هذه المواجهه وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب القطري كان قد تمكن من بلوغ دور ال16 بعد ان تصدر المجموعه الاولي في دور المجموعات وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم المنتخب القطري بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في الثالث مباريات الذي لعبهم في البطوله الي الان ، المنتخب القطري اخر مباراه لعبها في دور المجموعات كانت مع منتخب العراق في الجوله الاخيره وقد حقق المنتخب القطري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.

مباراة الامارات وقطر

وعلي الجانب الاخر منتخب الامارات فهو الطرف الثاني في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب الاماراتي وصل الي هذا الدور بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعه الثانيه برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان جمع 6 نقاط من خلال ثالث مباريات لعبها في دور المجموعات وذلك بعد ان حقق الانتصار في مبارتان وخسر مباراه واحده قبل مواجهه المنتخب القطري ، المنتخب الاماراتي كان قد خسر اخر مباراه لعبها في دور المجموعات والتي كانت مع منتخب تونس وخسر المنتخب الاماراتي هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ.