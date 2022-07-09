تراند اليوم : معكم منى الشاذلى حلقة ياسمين عبد العزيز .. معكم منى الشاذلى حلقة ياسمين عبد العزيز كاملة الجزء الأول والثاني

عرضت قناة سي بي سي مساء الخميس لقاء ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي الحلقه كامله عبر شاشتها فيما استضافت منى الشاذلي أيضاً زوج ياسمين عبد العزيز ضمن برنامجها التلفزيوني معكم، حيث مشف الفنانان عن معلومات حصرية عن حياتهم الزوجية وطبيعة الحب الذي يجمعها وأهم الفترات العصيبة التي نجحها بتجاوزها ووقوف عائلة ياسمين عبد العزيز بجانبها.

قالت منى الشاذلى فى انترو حلقتها مع ياسمين عبد العزيز ” فى منتصف شهر يوليو اللى فات كان الخبر الاول فى كل المواقع و وسائل الاعلام خبر عن النجمة المحبوبة جداً ياسمين عبد العزيز، مش خبر عن عمل او دور انما دخول ياسمين عبد العزيز الرعاية المركزة،

الخبر ده لحقته اخبار فى تتابع خلى الناس فى حالة قلق و توتر و خوف على النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، فى الاول قالو دخلت فى جراحة بسيطة ساعتها قالو ان الجراحة حصل فيها خطأ ما جعل حالة ياسمين خطيرة للغاية ، شوية بقى فيه تسريب اكتر لاخبار ان ياسمين عبد العزيز بين الحياة و الموت، معكم حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى جزء اول كامل 2021.

زوجها النجم احمد العوضى كتب و قال ان الارض بتتهز تحت رجليه ادعو لياسمين عبد العزيز و اخوها قال مفيش فى ايدينا الا الدعاء، وطلبوا من الناس انها تدعى بصدق، الحالة حرجو و الطباء قالوا ان جسمها مش هيتحمل اكتر من نص ساعة من التسمم اللى حصل لها ، ساعات و ايام بل و اسابيع ة هيل بين ايدين ربنا،

ياسمين عبد العزيز الخبر اللى يخصها ده عمل فيض فى الانترنت و فى المواقع و فى البيوت ، فيض من الدعوات، ملايين من الناس فى العالم العربى بتدعى لياسمين عبد العزيز ، ملايين دعولها بظهر الغيب، ربنا ينجيكى يا ياسمين ، ربنا يرفع عنك الخطر مش بس لان ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة و محبوبة جداً جداً لأ، لأن ياسمين عبد العزيز لها رصيد كبير جدا من المحبة فى قلوب الناس،

محبة لشخصيتها لروحها لابتسامتها الخلابة ، الناس كانت بتدعى من قلبها الانترنت بلينكاته ببوستاته تحول لدفتر دعاء للمذكورة اعلاه النجمة ياسمين عبد العزيز اللى كانت بين الحياة و الموت، معكم حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى جزء اول كامل 2021.

وقالت النجمة ياسمين عبد العزيز إن هناك فترة لا تتذكر فيها شيئا على الإطلاق، حيث كانت في شبه غيبوبة وفاقدة الوعى، متابعة: "كانوا بيقولولى فاكرة فأقول لهم لا مش فاكرة حاجة".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: "دخلت لإجراء عملية أكياس الشيكولاتة وكان هناك عملية أخرى وفى شهرين أجريت 4 عمليات، أول عملية كانت هذه وبعدها جاء دكتور تجميل كى يغلق لى بطنى، فعملت عمليتين في يوم واحد، ودخلت وطلعت آلام رهيبة للغاية وأصوت".

وتابعت "في وقت وأنا فى العناية المركزة كنت خلاص قلت لهم أنا مش قادرة أكمل وفعلا أنا مكنتش قادرة أكمل".

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "وصلت لمرحلة من التعب قلت لهم شيلوا المضاد الحيوى وأنا عندى تسمم في الدم قلت لهم شيلوا كل حاجة، ومش هقدر آخد أدوية أنا تعبانة، وأنا هبقى مرتاحة إنى أروح لربنا هكون مرتاحة أكتر".

وجاءت أبرز تصريحات ياسمين خلال الحلقة كالتالى :