تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر الهلال والفيحاء مباشر مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر HD

رابط البث المباشر لمواجهه الهلال ضد الفيحاء al hilal vs al feiha اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الهلال في مباراه مؤجله له وهو يبحث عن الاقتراب من المراكز الاوئل علي ارضه الليله الصاعد هذا الموسم فريق الفيحاء وذلك ضمن مباريات الاسبوع الرابع من منافسات الدور الاول لدوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف يستقبل الهلال اليوم خصمه الفيحاء علي ارضيه ملعبه الملك فهد الدولي وذلك في مواجهه يسعي من خلاله الطرفين الخروج بنقاط المباراه كامله ، وسوف تبدا اليوم الموافق 10 ديسمبر مباراه الهلال والفيحاء في تمام الساعه الخامسه الا تلت مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه الا تلت مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الهلال والفيحاء

الهلال هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك في مباراه مؤجله من الجوله الرابعه من عمر دوري المحترفين السعودي ، فريق الهلال كان قد تعادل في اخر مباراه لعبها في الدوري والتي كانت مع فريق ابها بعد التتويج بلقب دوري ابطال اسيا وثد تعادل الهلال في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف ، فريق الهلال حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب وري المحترفين السعودي برصيد 20 نقطه وذلك بعد ان خاض 10 مباريات في مشوراه في الدوري ومن خلالهم حقق الهلال الانتصار في خمس مباريات وتعادل في خمس مباريات وقبل لقاء الليله لم يخسر الهلال في اي مباراه.

مباراة الفيحاء والهلال

علي الجانب الاخر فريق الفيحاء فهو الضيف في مباراه الليله وذلك في مباراه مؤجله له مع الهلال من الجوله الرابعه من عمر الدوري السعودي ، فريق الفيحاء قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الخامس في الدوري برصيد 18 نقطه وذلك بعد ان خاض 12 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم وحقق من خلالهم الفيحاء الانتصار في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفيحاء اربع مباريات قبل مباراه الهلال الليله ، واخر مباراه لعبها فريق الفيحاء في الدوري كانت مع فريق التعاون وقد تعادل فريق الفيحاء في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف.