تراند اليوم : الهلال الفيحاء مباشر .. بث مباشر الهلال الفيحاء بث مباشر الهلال تويتر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر بث مباشر مباراه الهلال والفيحاء

الهلال الفيحاء مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر بث مباشر الهلال و الفيحاء الهلال و الفيحاء مباشر بث مباشر مباراه الهلال والفيحاء بث مباشر الهلال الفيحاء مباراه الهلال والفيحاء مباشر بث مباشر الهلال تويتر الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، ويدخل الزعيم لقاءه المرتقب بكل حماس وقوة بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا، وستكون مهمته مواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب المحلي، وفسيقاتل اللاعبين بكل قوة وصلابة من أجل حصد الدرجة الكاملة والاقتراب من المربع الذهبي.

تنعقد مباراة الهلال والفيحاء على ملعب الملك فهد، ويبحث الزعيم عن تحقيق النصر والتغلب على نظيره الذي صعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، فقد فاجئ الفيحاء المشجعين بمستواه الجيد فنجح بالتغلب على الكثير من الفرق والأندية، ولن يتنازل بسهولة عن الفوز وسيقاتل من أجل الخروج بأفضل النتائج.

و تنطلق مباراة الهلال والفيحاء على قناة الرياضية السعودية، وذلك في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 5:40 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة 6:40 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ويذكر أن الهلال قد فاجئ الجمهور بالتعادل الإيجابي أمام أبها بهدف مقابل هدف، ليحصل على نقطة واحدة فقط.

تشكيلة الهلال ضد الفيحاء