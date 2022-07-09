تراند اليوم : مباراة النصر مباشر .. النصر والطائي مباشر بث مباشر النصر والطائي يلا شوت مشاهدة مباراة النصر مباشر

النصر والطائي مباشر بث مباشر النصر والطائي مشاهدة مباراة النصر مباشر رابط البث المباشر لمواجهه النصر ضد الطائي al tai vs al nasr اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، يحل اليوم ان فريق النصر صاحب المركز السابع في الدوري وهو يبحث عن التقديم الي المراكز الاوئل ضيفا ثقيلا علي صاحب المركز الاخيره في الدوري والصاعد هذا الموسم فريق الطائي الليله وذلك في مباراه مؤجله من مباريات الجوله الرابعه من دوري كاس الامير محمد بن سلمان لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه النصر و الطائي اليوم علي ارضيه ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد معقل الطائي والذي سوف يستقبل علي خصمه النصر في مواجهه الذهاب في الدوري في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 10 ديسمبر مباراه النصر و الطائي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة النصر والطائي

النصر هو الضيف في مباراه اليوم وذلك في مباراه مؤجله من الجوله الرابعه من الدوري السعودي لهذا الموسم ، فريق النصر حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان خاض 11 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم كان النصر قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وخسر النصر اربع مباريات قبل مواجهه اليوم ، فريق النصر قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري وذلك علي حساب الاهلي السعودي وقد حقق النصر الانتصار في المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف.

مباراة الطائي والنصر

علي الجانب الاخر فريق الطائي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم مع النصر في مواجهه مؤجله من الاسبوع الرابع من الدوري السعودي ، فريق الطائي قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الاخير في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم وذلك بعد ان خاض 12 مباراه الي الان في الدوري ومن جمع من خلالهم الفريق 10 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار ثلاث مباريات وتعادل في مباراه وخسر الطائي 9 مباريات قبل مباراته اليوم مع النصر ، واخر مباراه لعبها فريق الطائي في الدوري كانت مع فريق الاتحاد وخسر الطائي هذه المباراه بهدف وحيد دون رد.