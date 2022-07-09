تراند اليوم : قطر الامارات مباشر .. بث مباشر الامارات وقطر مباراة الامارات وقطر بث مباشر مباراة قطر والامارات اليوم مباشر

ننقل لكم في بث مباشر مباراة الامارات وقطر في كأس الخليج لليوم الجمعة 10/12/2021 في الربع النهائي، حيث تتنافس قطر والامارات في مباراة اليوم في مسعى للتأهل وصدارة ترتيب كأس العرب بعدما فازت تونس اليوم على عمان بهدفين مقابل هدف، ويدخل العنابي مباراة الامارات اليوم بثقله قادماً إلي دور ربع النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة والفوز في المباراة الماضية على منتخب العراق بثلاثية، على الجانب الآخر منتخب الامارات قادم من هزيمة أمام تونس واحتلال المركز الثاني من ترتيب المجموعة بفارق الأهداف بعد التساوي في فارق النقاط، المباراة تعتبر هي قمة دور ربع النهائي من البطولة بالمقارنة مع باقي المنافسات.

مباراة الامارات وقطر

شهد دور المجموعات من البطولة حماس كبير في الجولة الثالثة التي أوضحت موقف كل المنتخبات من دور ربع النهائي، تبدأ أولي جولات ربع النهائي بتلك القمة بين منتخب الامارات والمنتخب القطري، لم يقدم المنتخب الإماراتي الأداء المطلوب بعد تحقيق فوز صعب في الدقائق الأخيرة من المباراة بالمباراة الافتتاحية، ونال من الهزيمة في المباراة الماضية، على الجانب الآخر يقدم منتخب بطولة رائعة وممتعة مع تألق لاعبي الهجوم المعز علي وأكرم عفيف، قد يكون المنتخب القطري الأفضلية في تلك المباراة نظراً لقوة الجانب الفني في لاعبي قطر واللعب على أراضيهم ولاكن كرة القدم لا تعترف بذلك، المباراة هي قمة اليوم في البطولة ومنتظرة من جميع عشاق الكرة في الوطن العربي قبل قمة الغد بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي في دور ربع النهائي أيضاً.

تقام المباراة اليوم الجمعة 2021/12/10 على أرضية ملعب استاد البيت في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

10:00 بتوقيت السعودية

10:00 بتوقيت قطر

11:00 بتوقيت الامارات

10:00 بتوقيت اليمن

10:00 بتوقيت المغرب

9:00 بتوقيت سوريا

9:00 بتوقيت فلسطين

8:00 بتوقيت الجزائر

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وقطر

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، قنوات الكأس القطرية.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر أمام الامارات كالآتي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

تشكيل منتخب قطر أمام الاماراتتشكيل منتخب قطر أمام الامارات

خط الدفاع: بيدرو ميجيل، خورخي بوعلام، طارق سلمان، بسام الراوي، همام الأمين.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، محمد وعد، عاصم مادبو.

يقود خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي

التشكيل المتوقع لمنتخب الامارات أمام قطر كالآتي:

تشكيل منتخب الامارات أمام قطرتشكيل منتخب الامارات أمام قطر

حراسة المرمى: محمد الشامسي

خط الدفاع: محمد برغش، العطاس، وليد عباس، الأحبابي.

خط الوسط: علي سالمين، علي صالح، طحنون الزعابي.

يقود خط الهجوم: عبدالله رمضان، كايو كانيدو، علي مبخوت