تراند اليوم : تونس مباشر .. بث مباشر تونس بث مباشر مباراة تونس مباراة عمان مباشر الآن بث مباشر مباراة تونس الان ضد عمان مشاهده مباراة تونس الان

بث مباشر مباراة تونس الان مشاهده مباراة تونس الان مباراة عمان مباشر الآن بث مباشر تونس مباراة تونس مباشر بث مباشر مباراة تونس مباراة تونس اليوم مباشر تونس مباشر المواجهة التي سيخوضها منتخب تونس بهدف مواصلة التألق بعد تفوقه الأخير علي الإمارات بهدف نظيف بينما حقق منتخب عمان إنتصار وحيد في دور المجموعات جاء علي حساب المنتخب البحريني الذي قد سقط في المواجهة التي جمعته مع نظيره العماني بثلاثية نظيفة.

وبدأت منذ قليل قام قنوات بي إن سبورت مباراة تونس وعمان اليوم حيث يقوم المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس بالتعليق علي المواجهة المنتظرة والتي سيتم نقلها عبر قناتي بي إن سبورت المتواجدان علي القمر الصناعي نايل سات بينما ستقوم قناة Alkass One HD بنقل اللقاء بتعليق المعلق الرياضي الشاب خالد الحدي.

beIN Sports HD 1 >> حسن العيدروس.

Alkass One HD >> خالد الحدي.

مباراة تونس وعمان اليوم من المواجهات المنتظرة بالأخص أن المنتخبان لم يظهروا بالصورة المنتظرة من جانب جماهيرهما علي الرغم أن تونس قد تمكنت من التفوق في الجولة الأولي علي حساب منتخب موريتانيا وفي الجولة الثالثة علي حساب الإمارات ولكنها سقطت أمام المنتخب السوري في الجولة الثانية بهدفين في مفاجأة من العيار الثقيل بالأخص أن منتخب سوريا لا يعيش أفضل أحواله علي عكس منتخب تونس الذي قد تمكن من الوصول إلي المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر مباراة تونس اليوم مباشر مباراة عمان مباشر الآن مباراة المنتخب العماني اليوم مباشر يلتقي منتخب تونس ضد عمان في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين على ملعب استاد المدينة التعليمية. وفيما يلي نرصد لكم موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وعمان القادمة.

مباراة تونس وعمان القادمة

مباراة تونس القادمة، تأهل منتخب تونس إلى ربع النهائي بعد انتزاع بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ودخل المنتخب التونسي كأس العرب بقوة واكتسح موريتانيا (5-1) في المباراة الافتتاحية. بل على العكس ، دخلوا في المواجهة مع سوريا ليحصلوا على هزيمة مروعة بهدفين نظيفين ، قبل أن يصححوا أوضاعهم بالفوز على الإمارات بهدف نظيف.

ويطمح منذر الكبير لقيادة نسور قرطاج للفوز الثاني على التوالي والتأهل لنصف النهائي والاستمرار في طريقهم للفوز باللقب ، ليمنح لاعبيه دفعة معنوية قوية قبل كأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الأفريقية. المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

على الجانب الآخر تأهل منتخب عمان ببطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث بدأ المنتخب العماني مشواره في مونديال العرب بأداء مخيب ، وتعادل مع العراق (1-1) في الجولة الأولى ، وخسر أمام قطر في الثانية (1-2). قبل أن يستيقظ في الجولة الأخيرة ويحقق فوزًا مستحقًا على البحرين بثلاثية نظيفة.

ويريد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أن يقدم نفسه في شكل فريق الخنجر ضد البحرين ضد تونس لانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي وكسب رضا الجماهير العمانية.

وجاء توقيت مباراة تونس وعمان في أولى مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ، على ملعب المدينة التعليمية في الريان.

تنطلق مواجهة تونس وعمان في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس ، 5:00 مساءً بتوقيت مصر ، 6:00 مساءً بتوقيت الدوحة والمملكة العربية السعودية ، 7:00 مساءً بتوقيت عمان. والإمارات العربية المتحدة.

وتُذاع مباراة تونس ضد عمان على الهواء مباشرة على قناة BN Sports HD1 بتعليق خالد الحدي، بالإضافة إلى قناة الكأس HD2