تراند اليوم : مباراة الهلال اليوم بث مباشر .. مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر

مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر مباراة الهلال اليوم بث مباشر بث مباشر الهلال الهلال ضد ألفيحاء يخوض لقاء هام ومرتقب أمام فريق الفيحاء. ومباراة مؤجلة من منافسات الجولة رقم 4 في الدوري السعودي.ويعد الزعيم هو أكثر الفرق السعودية خوضا للمباريات في الموسم الحالي بالمسابقة. لأنه كان يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي حققها الموج الأزرق في النهاية ليُتوج باللقب الرابع له وينفرد بزعامة القارة الآسيوية. بعدما انتصر في المباراة النهائية على فريق بوهانج ستيلرز بنتيجة 2_0.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2021 في مباراة سيحتضنها ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وستنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بحلول الساعة الرابعة وأربعون دقيقة “4:40” مساءا حسب توقيت مصر. أي في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة “5:40” مساءا حسب توقيت السعودية وقطر. لكن في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة “6:40” مساءا حسب توقيت الإمارات وعمان.

في الواقع فإن قنوات “SSC” السعودية الرياضية هي الناقلة رسميا وحصريا لكافة مباريات مسابقة الدوري السعودي. وقد خصصت شاشة قناة SSC Sports 1 HD لتنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريا.

تشكيلة الهلال ضد الفيحاء المتوقعة

وبعد إجرء فحص كورونا اليوم الأربعاء على لاعبي الزعيم، تأكد إيجابية مسحة اللاعب “محمد البريك” ظهير أيمن الفريق. وبالتالي سيغيب عن المباراة القادمة أمام الفيحاء.

وكان هناك شكوك حول جاهزية البرازيلي “ماتيوس بيريرا” للمباراة القادمة، لكن شارك اللعب بشكل طبيعي في المران الجماعي. وهو جاهز للمباراة.

وبالتالي حسب المعطيات الحالية، فمن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب ليوناردو جارديم المباراة أمام الفيحاء معتمدا على التشكيل التالي:

عبد الله المعيوف في حراسة عرين الموج الأزرق.

رباعي الدفاع: ناصر الدوسري – جانج هيونج سو – علي البليهي – مد الله العليان.

وسط الميدان: سلمان الفرج – ماتيوس بيريرا – جوستافو كويلار.

خط الهجوم: موسى ماريجا – بافيتيمبي جوميز – سالم الدوسري.