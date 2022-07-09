تراند اليوم : مباراة تونس اليوم مباشر .. مباراة تونس مباشر مباراة عمان مباشر الآن مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر

مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر مباراة تونس اليوم مباشر مباراة عمان مباشر الآن مباراة المنتخب العماني اليوم مباشر يلتقي منتخب تونس ضد عمان في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين على ملعب استاد المدينة التعليمية. وفيما يلي نرصد لكم موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وعمان القادمة.

مباراة تونس وعمان القادمة

مباراة تونس القادمة، تأهل منتخب تونس إلى ربع النهائي بعد انتزاع بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ودخل المنتخب التونسي كأس العرب بقوة واكتسح موريتانيا (5-1) في المباراة الافتتاحية. بل على العكس ، دخلوا في المواجهة مع سوريا ليحصلوا على هزيمة مروعة بهدفين نظيفين ، قبل أن يصححوا أوضاعهم بالفوز على الإمارات بهدف نظيف.

ويطمح منذر الكبير لقيادة نسور قرطاج للفوز الثاني على التوالي والتأهل لنصف النهائي والاستمرار في طريقهم للفوز باللقب ، ليمنح لاعبيه دفعة معنوية قوية قبل كأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الأفريقية. المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

على الجانب الآخر تأهل منتخب عمان ببطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث بدأ المنتخب العماني مشواره في مونديال العرب بأداء مخيب ، وتعادل مع العراق (1-1) في الجولة الأولى ، وخسر أمام قطر في الثانية (1-2). قبل أن يستيقظ في الجولة الأخيرة ويحقق فوزًا مستحقًا على البحرين بثلاثية نظيفة.

ويريد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أن يقدم نفسه في شكل فريق الخنجر ضد البحرين ضد تونس لانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي وكسب رضا الجماهير العمانية.

وجاء توقيت مباراة تونس وعمان في أولى مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ، على ملعب المدينة التعليمية في الريان.

تنطلق مواجهة تونس وعمان في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس ، 5:00 مساءً بتوقيت مصر ، 6:00 مساءً بتوقيت الدوحة والمملكة العربية السعودية ، 7:00 مساءً بتوقيت عمان. والإمارات العربية المتحدة.

وتُذاع مباراة تونس ضد عمان على الهواء مباشرة على قناة BN Sports HD1 بتعليق خالد الحدي، بالإضافة إلى قناة الكأس HD2

مباراة تونس مباشر تونس وعمان مباشر مشاهدة مباراة عمان وتونس بث مباشر ،ويلتقي منتخب تونس أمام نظيره العماني مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات دور الربع. النهائي من مونديال كأس العرب 2021 على أرض ملعب ” استاد المدينة التعليمية”. وستقام المباراة القوية بين منتخب تونس وعمان عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، الكويت، قطر، البحرين، العراق، اليمن، لكن بتوقيت دولة مصر، فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، السودان، ليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً. كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الرابعة مساءً. القنوات الناقلة للمباراة وستبث المباراة بين منتخب تونس وعمان عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث في نقل منافسات مونديال كأس العرب 2021. كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2. وكذلك ستبث عبر القناة الرسمية عبر موقع اليوتيوب لشبكة قنوات “beIN Sports”، وقنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة للجميع بالمجان. تشكيلة منتخب تونس وسيدخل المدرب التونسي منذر الكبير بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب عمان، حيث سيتواجد في حراس المرمى فاروق بن مصطفى. وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: جاسر الخميري، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، بلال العيفة، وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، فراس بلعربي، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، أما في هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، وهبي الخزري، سيف الدين الجزائري، حنبعل المجبري. تشكيلة منتخب عمان وسيلعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منتخب تونس، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد الرواحي. كما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: جمعة الحبسي، خالد البريكي، جميل اليحمدي، أحمد الخميسي. بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، معتز صالح، حارب السعدي، أحمد الكعبي، فهمي دوريين، لكن في هجوم الفريق سيتواجد الثنائي، خالد الهاجري، العلوي المنذر.