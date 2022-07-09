تراند اليوم : بث النصر .. مباراة النصر مباشر ضد الطائي بث مباراة النصر بث مباشر النصر رابط مباراة النصر اليوم بث مباشر

رابط مباراة النصر اليوم بث مباشر بث مباشر النصر رابط مباراة النصر بث مباراة النصر بث النصر مباراة النصر اليوم مباشر مباراة النصر مباشر مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر في اللقاء الذي يقام على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 14:25 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة سيبحث النصر في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على مسيرته الإيجابية للقاء الثاني على التوالي بعدما استعاد الفريق لذاكرة الانتصارات من جديد أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، النصر كان يعاني من فترة تراجع النتائج والأداء وتعادل أمام الرائد بهدفين لمثلهم وكان قبلها قد خسر من الشباب بهدف دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استغلال كل قوته الضاربة من أجل حصد النقاط الثلاثة للتقدم للأمام بجدول ترتيب الدوري والدخول في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

النصر يتواجد في المركز السابع برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل النصر المتوقع أمام الطائي

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسيت أبو بكر

موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة النصر والطائي في تمام الساعة 14:25 بتوقيت القاهرة، الساعة 15:25بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 13:25بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة النصر والطائي عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

وفي المقابل نرى أن الطائي يعاني بشدة من تراجع النتائج والأداء منذ أن صعد لدوري المحترفين، الطائي استعاد مؤخرا ذاكرة الانتصارات من جديد وفاز على الفتح بهدف دون رد ألا أنه عاد من جديد وخسر من الاتحاد بهدف دون رد، وسيخوض الطائي لقاء اليوم تحت شعار لا بديل عن الانتصار من أجل التمسك باماله الضعيفة للهروب من صراع القاع والبقاء بين كبار الكرة السعودية، وخاصة وأن الجهازالفني استغل خلال الفترة الأخيرة فترة توقف الدوري لتصحيح أخطاء الفريق أملا في الظهور بصورة أفضل في الفترة القادمة.

الطائي يتواجد في المركز الأخير برصيد 10 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

تشكيل الطائي المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: مارتين لوكوف

خط الدفاع: حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي

خط الوسط: عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون

خط الوسط الهجومي: فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان

خط الهجوم: محمد الثاني