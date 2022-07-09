تراند اليوم : مباراة الهلال مباشر .. بث مباشر الهلال والفيحاء مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء مباشر

مباراة الهلال مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء مباشر مباراة الهلال والفيحاء مباشر بث مباشر الهلال والفيحاء مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر بث مباشر الهلال يدخل نجوم الزعيم لقاء اليوم من أجل هدف واحد وهو حصد 3 نقاط هامة تضع الفريق على الطريق الصحيح في مشواره للعودة إلى مركزه المفضل في صدارة جدول الترتيب.

لم يتمكن لاعبو الهلال من تحقيق الفوز على أبها في الجولة الماضية وأهدروا نقطتين هامتين، وليس هناك مجال لتكرار ذلك اليوم.

لم ينجح الزعيم في الفوز على الفيحاء في مواجهتي الذهاب والإياب في الموسم الماضي، حيث تعادل بهدف لمثله وفاز بهدف واحد نظيف في اللقاء الثاني، بينما في المواجهة الودية الأخيرة اكتسح الهلال خصمه بثلاثية دون رد.

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب البرتغالي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: متعب المفرج ــ ناصر الدوسري ــ جانغ هيون سو ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج ــ سالم الدوسري ــ محمد كنو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز ــ موسى ماريغا ــ أندي كاريلو