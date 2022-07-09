تراند اليوم : بث مباشر النصر .. بث مباشر النصر والطائي يلا شوت مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشرة

نقدم لكم في بث مباشر مباراة النصر والطائي مباشر في الدوري السعودي اليوم الجمعة 10/12/2021، حيث يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الطائي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يستضيف ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي” مباراة اليوم المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ونستعرض في التقرير التالي تشكيلة النصر السعودي لمباراة الطائي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر السعودي لمباراة الطائي اليوم

أعلن المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، الدير الفني الجديد للنصر، تشكيلة العالمي لمباراة الطائي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يبدأ النصر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أمين بخاري.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي ــ منصور الشمري – محمد الفتيل.

خط الوسط: علي الحسن ــ عبدالله الخيبري ــ خليل العبسي.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ خالد الغنام ــ فنسينت أبو بكر.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يحتل نادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 5 مبارايت وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الطائي في المركز الأخير، برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 8 مباريات.