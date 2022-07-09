تراند اليوم : الهلال والفيحاء مباشر .. بث مباشر الهلال الفيحاء HD مباراة الهلال مباشر الهلال ضد الفيحاء مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر

مباراة الهلال مباشر الهلال ضد الفيحاء مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر بث مباشر الهلال الفيحاء الهلال والفيحاء مباشر لقاء قوي Al Hilal vs Al Fayha في الدوري السعودي، مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في اللقاء الذي يقام على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 16:40بتوقيت القاهرة، عبر موقعنا ويرفع الهلال في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد بعد التعثر في الجولة الأخيرة أمام أبها بهدف لمثله، الهلال من الفرق التي تجيد تماما اللعب أمام الكبار ألا أن الفريق يعاني في الموسم الجاري من تراجع النتائج أمام الفرق الصغيرة أو الاقل منه في المستوى وهذا ما وضح في اللقاء الماضي، الهلال استغل فترة التوقف لتصحيح الأخطاء كما أعلن النادي عن تعاقده مع سعود عبد الحميد لاعب اتحاد جدة السابق، ويعد سعود عبد الحميد أحد أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالدوري السعودي.



الهلال يتواجد قبل لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر أي لقاء، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا



موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة 16:40 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 17:40بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 15:40بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الهلال والفيحاء عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.



وفي الناحية الأخرى نرى ان الفيحاء من الفرق التي تقدم أداء قوي في المواجهات الأخيرة حيث تعادل مع التعاون بهدف لمثله، وقبلها خسر من ضمك بهدف دون رد،وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الخروج بنتية إيجابية تساهم في تحسين موقفه في جدول الدوري والتقدم لأمام بجدول ترتيب الدوري السعودي.



يتواجد الفيحاء في المركز الخامس برصيد 18 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات وأحرز الفريق 13 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.



تشكيل الفيحاء المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: ستويكوفيتش

خط الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، أحمد بالمسعود

خط الوسط: عبدالرحمن السفري، باناجيوتس، ريكاردو رايلر

خط الهجوم: فرناندو أندرادي، رامون لوبيز، صامويل أوسو