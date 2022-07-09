تراند اليوم : نتائج القبول المركزي 2022 .. نتائج القبول المركزي 2021 - 2022 في الجامعات العراقية

ننشر لكم طلابنا العراقيين، نتائج القبول المركزي 2022 في الجامعات العراقية، حيث تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022/2021.

ونقلت الوزارة في بيان لها تلقت {الخليج 365} نسخة منه تأكيد وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب خلال الاجتماع مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "ملف القبول المركزي يمثل مفصلا سنويا مهما يتطلع اليه الطلبة وعوائلهم الكريمة مشددا على إكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول وسرعة إنجازها ودقة البيانات في المنظومة الإلكترونية".

بدورهم أعرب ممثلو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة عن حرصهم الكبير على ملف القبول المركزي، مؤكدين أن "العمل جار ومستمر من أجل إكمال نتائج القبول المركزي وإعلانها في الأيام القليلة المقبلة".

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