تراند اليوم : مباراة تونس مباشر .. تونس وعمان مباشر مشاهدة مباراة عمان وتونس بث مباشر

مباراة تونس مباشر تونس وعمان مباشر مشاهدة مباراة عمان وتونس بث مباشر ،ويلتقي منتخب تونس أمام نظيره العماني مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات دور الربع. النهائي من مونديال كأس العرب 2021 على أرض ملعب ” استاد المدينة التعليمية”. وستقام المباراة القوية بين منتخب تونس وعمان عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، الكويت، قطر، البحرين، العراق، اليمن، لكن بتوقيت دولة مصر، فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، السودان، ليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً. كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الرابعة مساءً. القنوات الناقلة للمباراة وستبث المباراة بين منتخب تونس وعمان عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث في نقل منافسات مونديال كأس العرب 2021. كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2. وكذلك ستبث عبر القناة الرسمية عبر موقع اليوتيوب لشبكة قنوات “beIN Sports”، وقنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة للجميع بالمجان. تشكيلة منتخب تونس وسيدخل المدرب التونسي منذر الكبير بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب عمان، حيث سيتواجد في حراس المرمى فاروق بن مصطفى. وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: جاسر الخميري، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، بلال العيفة، وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، فراس بلعربي، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، أما في هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، وهبي الخزري، سيف الدين الجزائري، حنبعل المجبري. تشكيلة منتخب عمان وسيلعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منتخب تونس، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد الرواحي. كما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: جمعة الحبسي، خالد البريكي، جميل اليحمدي، أحمد الخميسي. بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، معتز صالح، حارب السعدي، أحمد الكعبي، فهمي دوريين، لكن في هجوم الفريق سيتواجد الثنائي، خالد الهاجري، العلوي المنذر.