تراند اليوم : فرق السن بين ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

فرق السن بين ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي ،أكد الفنان أحمد العوضي أنه منذ ارتباطه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز حدث كثير من اللغط حول فارق العمر بينهما والبعض ذكر أنها تكبره بنحو 10 سنوات وآخرون روجوا لأن الفارق بينهما 12 عاما.

وكشف «العوضي» خلال استضافته في برنامج«معكم منى الشاذلي» على قناة cbc أن الفارق بينهما هو 6 سنوات فقط وتابع: الأمر لاعلاقة له بالسن..أنا بحبها..ولو بيننا 20 سنة ححبها برضه«.

وتحدث«العوضي» عن إعجابه ب«ياسمين» منذ أن التقى بها لأول مرة في أحد الأعمال الفنية وأشار إلى أنه يحبها دون تحديد سبب لذلك الحب فهو يحبها بكل مواصفاتها وشخصيتها وليس لأمر محدد.