تراند اليوم : ارطغرل 118 : مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم كاملة: ألميلا تقتل سوغاي ونويان يدخل خيمة ارطغرل

تزداد الاثارة والصراع في أحداث الحلقة 118 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 118 ، ففي قيامة ارطغرل 118 يدخل نويان لخيمة قبيلة الكايي من خلال تنسيق مع السلطان غياث الدين بهدف التفاوض، ويخبر أرطغرل بأنه تم إختياره لإرساله كرسول إلى زعيم المغول هولاكو.وفي أحداث ارطغرل 118 يدخل عبد الرحمن لخيمة ارطغرل ويقول " نويان بأمر من سلطاننا أتى إلى قبيلتنا لرؤيتك" أرطغرل " ما الذي تقوله أنت يا عبد الرحمن ؟" ارطغرل : ما الذي تريده يا نويان ؟ نويان : سلطانك سيرجو شيئاً من الخان أوغادي ومن أجل تقديم هذا الرجاء اختارك أنت كرسول ، أي ما عليك أن تفهمه أننا سنخرج معك إلى طريق طويل يا ارطغرل".

وتصطدم ألميلا بالسيدة "سوغاي خاتون" التي أصبحت، بديلة لزوجة أرطغرل، حليمة، التي ماتت في الحلقة الماضية.وستلعب دور سوغاي خاتون، الممثلة التركية أويا انوستاسي.وسيكون دورها الاعتناء بالطفل عثمان غازي، الذي ماتت والدته حليمة بعد ولادته.