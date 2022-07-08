تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 mbc  .. مسلسلات رمضان 2018 السورية ، قائمة مسلسلات رمضان السورية 2018

مسلسلات رمضان 2018 mbc مسلسلات رمضان 2018 السورية ، قائمة مسلسلات رمضان السورية 2018 ،وتدخل القنوات العربية مع حلول أول أيام شهر رمضان المُبارك سباق الدراما الرمضاني المارثوني، حيث سلسلة من المسلسلات والبرامج المُتنوعة، وتحرص كُل قناة على بث مسلسلات رمضان التي يكون أبطالها مشاهير الفن في الوطن العربي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المُشاهدات، إضافة إلى إعجاب المُشاهدين بالقناة ومشاهدة برامجها بعد إنتهاء شهر رمضان المُبارك، ويبدو أن رمضان هذا العام سيكون مُشتعلاً من الجانب الدرامي حيث تكشف النقاب عن أسماء مسلسلات رمضان السورية والمصرية والخليجية، وتُعتبر المُسلسلات السورية من أكثر المُسلسلات إثارة وتشويق، فهي من صنعت تاريخ الدراما الرمضانية.

ومن أشهر مُسلسلات شهر رمضان المُبارك السورية، مُسلسل باب الحارة، الذي ينتظره المشاهد العربي بشوق ولهفة كبيرة، حيث سيُبث في رمضان الجديد للموسم العاشر على التوالي، وحاز هذه المسلسل منذ أول جُزء له على إعجاب وإهتمام المشاهد العربي، وحقق نجاحاً باهراً، الأمر الذي إستدعى من مُخرجه بسام الملا، إلى مواصلة تصوير حلقاته وعرضه على أجزاء مُتتالية طوال مواسم شهر رمضان، في هذا مجلتك نستعرض لحضراتكم اسماء مسلسلات رمضان السورية 2018.

قائمة مسلسلات رمضان السورية 2018

أُسدل الستار عن باقة من أسماء المُسلسلات السورية التي سيتم عرضها على القنوات السورية والعربية المُختلفة خلال شهر رمضان المُبارك للموسم الجديد 2018، نُقدمها لكم في هذا مجلتك.

مسلسل هو أصفر: هذا العمل من بطولة النجمة سلاف فواخرجي، ويشاركها البطولة كل من: ووائل شرف، ويامن الحجلي، ونادين تحسين بك، والممثل اللبناني يوسف الخال وجوى خورى، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم. وتجسد سلاف فواخرجي شخصية «شغف» التي تواجه العديد من الصعوبات بحياتها، إلى أن تقرر التمرد عليها، ويقوم الفنان وائل شرف بدور “سوار” وتجمعهما قصة حب عنيفة، بينما يؤدي الفنان يوسف الخال دور «كريم» الذي يحاول الوصول إلى رغباته مهما كان الثمن.

مسلسل الواق واق: جرى تصوير حلقاته داخل إحدى الجزر التونسية، وينتمي العمل إلى فئة الكوميديا السوداء، حيث يتناول قصة مجموعة من النازحين السوريين، لتبدأ الأحداث مع غرق سفينة كان على متنها المهاجرون أمام إحدى الجزر النائية، ويتم رصد حياتهم من خلال القصص المختلفة التي ستقع على هذه الجزيرة المهجورة.

مسلسل خاتون: تدور قصة المسلسل حول فتاة دمشقية تدعى خاتون، التي دفعها الحب للتمرد على قيم المجتمع الدمشقي السائدة في ذلك الزمان، مما قادها لخوض مواجهاتٍ كبيرة، بينما تباينت آراء النساء حولها بين التأييد والنقد والمحاربة.

مسلسل فرصة اخيرة: هذا المسلسل اجتماعي إنساني مقتبس عن نص عالمي تدور كل أحداثه فى سوريا، بينما أكد مخرج العمل في تصريحات صحفية أن العمل بعيد كل البعد عن الأزمة السورية، ويتناول علاقات الحب والروابط الأسرية ويركز بشكل أساسي على أول حب يعيشه الإنسان.