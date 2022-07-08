تراند اليوم : رسائل تهنئة رمضان 2018 ومسجات للأصدقاء والأحباب ..... كروت وعبارات تهنئة بشهر رمضان للفيس بوك والواتساب وانستجرام

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نقدم لكم رسائل رمضان 2018 بمناسبة إقبال الشهر الكريم علينا لمن يريد إرسالها إلى الأهل والأصدقاء عبر المسجات على الموبايل أو عبر الفيس بوك أو الماسنجر أو الوات ساب، كما نعرض لكم كروت وعبارات رمضانية للتهنئة بالشهر المعظم على تويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، ونعرض صور رمضان 2018 مكتوب عليها “رمضان كريم” وصور أدعية رمضان بخطوط وأشكال عربية متنوعة، وعليكم تهنئة أحبابكم بقدوم شهر الصوم والغفران.
رسائل رمضان 2018
يختص شهر رمضان ببعض العادات ومنها البحث عن رسائل رمضان وكروت المعايدة من أجل تهنئة الأحباب، وهذا أمر يميزه عن غيره من الشهور، حيث أن الصور والرسائل الرمضانية لها طابع مميز ومحبب إلى النفس تدخل البهجة والسعادة إلى جميع القلوب، ويحرص على البحث عنها كل كبير وصغير، حيث تحرص جميع القنوات التليفزيونية والإذاعية على تقديم الصور الرمضانية والأغاني المرتبطة برمضان طوال الشهر ولا يخلو أي بيت من ترديدها.
- بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود
- باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود
- أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا
- قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر
- الله ينورقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان وأن يجمعنا أنا وإنت ومن أحببنا فيه في دار الجنان
- بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الأنس والطير والجان وأطير عالي بسما الأكوان أمر على براري وجبال ووديان وأبارك لكم قرب شهر رمضان
- سألت الواحد المعبود مليك الدهر وايامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه
- أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار
- مساء الورد عالحلوين اللي بهاليوم صايمين وعن الشاي والقهوه صابرين وللحين مومتنرفزين وللسانهم ماسكين وفي الخير ساعيين واخر اليوم متقابلين على سفرة الصايمين عساكم دوم عايدين هالشهر ومن الفايزين
- أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل
- قلوبنا مدينه فيها أحبة نحتفظ بهم في أعماقنا ولن يتمكن غبار الوقت من إخفاء ملامحهم.. وسنظل نصافحهم بشوق ونحتويهم بحنين.. جميل أن نحبهم في الله الى الأبد.. والأجمل..أن يقترن هذا الحب..بالدعاء
- منا ومنهم.. بارك الله لكم في شعبان وبلغكم شهر رمضان .. بعظيم غفرانك..والعتق من نيرانك.. وسخرلهم الطيبين من خلقك..واشرح صدورهم بذكرك..
- مع قرب رمضان تحلو مناجاة الرحمن تمنيت الدنيا ملك يديك فتذكرت إنها لا تساوي شيئا فدعوت الله ان تكون ( الجنة ) مستقرا لقدميك أنت وأهلك ووالديك وكل من يعز عليك …. كل عام وانتم بخير
- بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر
- يسعدك ربي ياسيد الكل..وكل رمضان بالفرحه يطل..وتهئنه خاصه لك قبل الكل
- أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده أهنيهم بقرب رمضان عساهم دوم عواده
- بقرب رمضان اهديك (سمبوستين)الحرفين الأولين لعدوك والباقي على خدودك
- بلغك الله الشهر وشرف الأمه بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر
- يارب يارحمن يامنان بلغ قارئ الرساله رمضان وأجعله يزهى حسنا وسط الجنان
- كلها أيام وليالي ومنعك عن الأكل يا الغالي المرسل : رمضان
- ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل رمضان وانت بخير))
- يهل الشهر يا غالي .. وانا اهنيك بقدومه .. عساك يا طيب الغالي .. بخير وصحه تصومه ..
- بشعور ملؤه الحب اجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كل عام وانت بخير.
- قبل الزحمة. والرز واللحمة. حبيت أقولك. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.
- رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك
- اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه فبعينك اللهم أرعاه وأجعل الفردوس مثواه
- ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح و بعدها أستريح أحبك في الله
- ما أروعه الأستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويكثر المال
- طهر اللة قلبك وازاح اللة همك وغفر اللة ذنبك وكثر اللة احبابك وبارك اللة عملك وفرج اللة قربك واصلح اللة اهلك وسدد اللة رئيك وبارك اللة في يومك وغدك وكل رمضان وانتي بخير
- اروع القلوب قلب يخشى واجمل الكلام ذكر الله وانقى الحب الحب لله
- ربى انى أحبه فيك فاحفظه ألايعصيك واجعل عمله يرضيك واغفر له يوم يأتيك