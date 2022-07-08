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تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 على قناة ام بي سي مصر ومواعيد عرضها : مواعيد مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر

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ننشر لكم اسماء مسلسلات رمضان 2018 على قناة ام بي سي مصر ومواعيد عرضها والاعادة ، وتتميز قناة ام بي سي مصر بنقلها لأكبر عدد من المسلسلات في موسم رمضان 2018 .

مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر

1- مسلسل أيوب

  • بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين
  • تأليف محمد سيد بشير
  • إخراج أحمد صالح
  • قصة شاب يبحث عن عمل شريف ويصبح موظف بنك، ولكن يتم تدبير له المشاكل ليدخل السجن

2- مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير

  • بطولة زينة ونسرين أمين وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين وأحمد العوضي
  • تأليف محمد الصفتي
  • إخراج زياد الوشاحي
  • قصته حول فتاة تبحث عن المجد والشهر ويتم تصاعد الأحداث مع منتج شهير

3- مسلسل بركة

  • بطولة عمرو سعد وهالة صدقي، وأحمد حلاوة، وكمال أبو رية وإسلام جمال
  • تأليف محمد الشواف
  • اخراج محمود كريم
  • قصته شاب يأتي من الصعيد إلى القاهرة للبحث عن الأموال ويصطدم بأصحاب النفوذ

4- مسلسل سك على اخواتك

  • بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز، وسهر الصايغ وهنا الزاهد
  • قصة كريم فهمي
  • اخراج وائل إحسان
  • قصته هو شاب يتولى شئون الأسرة بعد وفاة والده

5- مسلسل أفراح إبليس 2

  • بطولة جمال سليمان وصابرين، محمود عبد المغني ومنة فضالي، وأحمد صفوت، كمال أبو رية ومحمود الجندي
  • تأليف مجدي صابر
  • اخراج أحمد خالد أمين
  • قصته هو توسعات بعد الجزء الأول من المسلسل

6- مسلسل قانون عمر

  • بطولة حمادة هلال، وايمان العاصي، ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم، وفاطمة ناصر، وفتوح أحمد وإيهاب فهمي ومصطفى أبو سريع
  • تأليف فداء شندويلي
  • اخراج أحمد شفيق

7- مسلسل خفة يد

  • بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة
  • تأليف تامر ابراهيم
  • اخراج معتز التوني

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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