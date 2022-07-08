تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 على إم بي سي مصر تابع مسلسلات وبرامج رمضان 2018 على قناة ام بي سي مصر MBC MASR

نتابع معكم بشكل مستمر أسماء مسلسلات رمضان 2018 على قناة ام بي سي مصر، حيث تدخل القناة بالعديد من الأعمال الفنية الهامة والتي تضم أبرز النجوم وتهدف للمنافسة القوية بين باقي الأعمال، وتتميز قناة MBC Masr المجانية بالإنتاج الضخم، الذي يستضيف نجوم الشباك الأول، حيث يضم السباق الرمضاني الحالي نجوم الدرجة الأولى، مثل عادل إمام وأحمد السقا وسمية الخشاب ومصطفى شعبان وغيرهم.

مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر

1- مسلسل أيوب

بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين

تأليف محمد سيد بشير

إخراج أحمد صالح

قصة شاب يبحث عن عمل شريف ويصبح موظف بنك، ولكن يتم تدبير له المشاكل ليدخل السجن

2- مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير

بطولة زينة ونسرين أمين وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين وأحمد العوضي

تأليف محمد الصفتي

إخراج زياد الوشاحي

قصته حول فتاة تبحث عن المجد والشهر ويتم تصاعد الأحداث مع منتج شهير

3- مسلسل بركة

بطولة عمرو سعد وهالة صدقي، وأحمد حلاوة، وكمال أبو رية وإسلام جمال

تأليف محمد الشواف

اخراج محمود كريم

قصته شاب يأتي من الصعيد إلى القاهرة للبحث عن الأموال ويصطدم بأصحاب النفوذ

4- مسلسل سك على اخواتك

بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز، وسهر الصايغ وهنا الزاهد

قصة كريم فهمي

اخراج وائل إحسان

قصته هو شاب يتولى شئون الأسرة بعد وفاة والده

5- مسلسل أفراح إبليس 2

بطولة جمال سليمان وصابرين، محمود عبد المغني ومنة فضالي، وأحمد صفوت، كمال أبو رية ومحمود الجندي

تأليف مجدي صابر

اخراج أحمد خالد أمين

قصته هو توسعات بعد الجزء الأول من المسلسل

6- مسلسل قانون عمر

بطولة حمادة هلال، وايمان العاصي، ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم، وفاطمة ناصر، وفتوح أحمد وإيهاب فهمي ومصطفى أبو سريع

تأليف فداء شندويلي

اخراج أحمد شفيق

7- مسلسل خفة يد