الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا تفضح عمر أمها وهذه شهادتنا – صورة

نشرت زينب_فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة قالت فيها إنها ستبلغ عامها ال ٢٩ وأنها تشعر بسعادة كبيرة قبل دخولها نادي الثلاثينات العام المقبل.

وكتبت: (لا أستطيع أن أصدق، سأبلغ الـ 29 عاماً)

اقرأ: زينب فياض تجاهلت والدتها هيفا في هذا اليوم

البعض هاجم زينب متهمًا اياها بالكاذبة، خصوصًا أن صورها التي تنشرها يوميًا تظهرها أكبر من عمرها بسنوات ومن المستحيل أن يكون عمرها فقط ٢٩.

بينما وصفها البعض الاخر بالمنافقة كما والدتها هيفا التي غيّرت تاريخ ميلادها أكثر من ثلاث مرات خوفًا من التقدم بالعمر حيث أن جواز سفرها الحقيقي عُدّل عدّة مرات وعمرها الموجود على غوغل ليس صحيحًا.

اقرأ: زينب فياض عن والدتها هيفا: أعوذ بالله – صورة

ونحن نشهد على أن زينب لا تكذب، وهي من مواليد العام ١٩٩٣ وتحديدًا في حزيران- يونيو، حيث أن هيفا كانت في سن ال ٢٨ من عمرها حين جاءت الى مكاتب الزميلة رئيسة التحرير نضال_الاحمدية بعدما هربت من زوجها الذي سلب منها زينب عقب الهرب، وكانت زينب تبلغ من العمر شهرين آنذاك. وهيفا جاءت إلى مكتب الزميلة نضال. الاجمدية تشتكي في العام نفسه أي سنة ١٩٩٣ في شهر آب- أوغست.

وان كانت زازا كما كانت تناديها هيفا تبلغ ٣٠ عامًا الآن وهيفا كانت في سن ال ٢٨ سنة ١٩٩٣ فهذا يعني ان عمرها الان ٥٧ عامًا.

غير أن زينب كانت نشرت صورة عن جواز سفرها يؤكد تاريخ مواليدها وهو ٢٤ حزيران العام ١٩٩٣، أي أنه مطابق ليوم ولادتها.

اقرأ: زينب فياض ارتدت مثل أمها هيفا – صورة