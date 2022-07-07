تراند اليوم : منى عبدالغني: سأعود للتمثيل لأني اكتشفت أن اعتزالي كان خطأ وأنا نادمة

قالت الفنانة المصرية منى عبدالغني، إن قرار عودتها للغناء بعد غياب، جاء بعد تفكير طويل، وإنها اكتشفت أن قرار الاعتزال كان خاطئًا، وتشعر بالندم على سنوات فاتت لم تقدم خلالها أي إنجاز فني.

وقالت في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”: “رغم بدايتي كمطربة، ودراستي في معهد الموسيقى العربية، إلا أنني أعشق التمثيل أيضًا، وقد قدمت أعمالًا كثيرة على شاشة التلفزيون والسينما والمسرح أيضًا، وكانت عودتي للتمثيل بعد غياب 17 عامًا أمرًا صعبًا ومحيرًا؛ لأنني كنت أبحث عن دور جديد ويعجب الجمهور”.

وتابعت منى عبدالغني: “بعد عروض كثيرة جذبني دوري في مسلسل (فوق السحاب) أمام الفنان هاني سلامة، حيث أجسد في العمل دور شقيقته التي تمتلك صوت الحكمة وتحاول دائمًا نصيحته واتخاذ القرارات السليمة في حياته الشخصية الصعبة؛ لأنها إنسانية وتمر بتحولات كثيرة، وقد بذلت مجهودًا حتى أقدمها بشكل جيد، وسعيدة بعرض العمل في رمضان الذي أحبه جدًا”.

يذكر أن مسلسل “فوق السحاب”، بطولة: هاني سلامة وإبراهيم نصر وعفاف شعيب وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبدالعزيز واللبنانية ستيفاني صليبا ومنى عبدالغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر وكارولين عزمي.

ويعد المسلسل هو التعاون الثاني على التوالي بين الرباعي: هاني سلامة وحسان دهشان وتامر مرسي ورؤوف عبدالعزيز، بعد النجاح الكبير الذي حققه الأربعة خلال السباق الرمضاني الماضي.