تراند اليوم : تأخر طفلك عن المشي؟ متى تستشيرين الطبيب؟

لا شك أن التجارب الأولى التي يخوضها طفلك لها طعم مختلف لا يمكنك وصفه بالكلمات، فعندما يبتسم، أو ينطق أول كلمة، أو يتمكن من الجلوس، تشعرين بالسعادة والنجاح والفخر، ولكن تظل خطواته الأولى هي أكبر حدث قد تشهدينه معه.

وتتساءل الأمهات كثيرًا عن العمر المناسب الذي يتوقع أن يبدأ فيه الأطفال المشي وعن المرحلة التي يلجأن فيها إلى الطبيب لمعرفة المشكلة وطرق حلها عند التأخر.

وفقًا لموقع “بيبي سنتر” البريطاني، المعني بصحة المواليد الجدد والأطفال، فإن معظم الأطفال يخطون خطواتهم الأولى ما بين الشهرين التاسع والثاني عشر، ويتمكنون من المشي بشكل جيد بين الشهرين الرابع عشر والخامس عشر.

ولكن إذا تأخر طفلك قليلاً عن تلك المدة لا تقلقي، فهناك بعض الأطفال الطبيعيين والأصحاء لا يتمكنون من المشي حتى يبغلوا من العمر 16 أو 17 شهرًا، وعليكِ القلق واستشارة الطبيب إذا بلغ طفلك شهره الـ 18، وليس قبل ذلك.

إذا كنت متحمسة ولديك الرغبة الشديدة في رؤية طفلك يمشي أمام عينيكِ بسرعة، جربي تلك الخطوات البسيطة:

1- تدريب طفلك على المشي بإمساكه في وضع مستقيم.

2- امنحي طفلك مساحته الآمنة للاستكشاف والحركة وادعميه في الوقت نفسه.

3- اوقفيه ولاحظي المدة التي يحافظ فيها على توازنه، وبعد ذلك تأكدي من جلوسة بأمان عند السقوط.

4- حوّلي المشي إلى لعبة وامدحي طفلك في كل مرة ينجح فيها.

وأخيرًا، كوني صبورة، واعتبري الأمر لعبة، وسيكون طفلك مستعدًا للنهوض والمشي في الوقت المناسب.