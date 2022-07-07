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تراند اليوم : السعودية.. أبا الخيل يكشف تفاصيل جديدة في قضية “معنفة الطائف”

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قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ، خالد أبا الخيل إن “معنفة الطائف” مازالت موجودة في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة وإنها لا ترغب في العودة لذويها.

وأوضح، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم تسجيل الفتاة في دورة تدريبية تطويرية بأحد المعاهد المتخصصة، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة كافة بشأن قضيتها.

وأكد أنه لن يتم تسليمها إلى ذويها إلا بعد ضمان عدم تعرضها للإيذاء، وتتاح لها مراجعة أي جهة تحتاج إليها بحرية، وأن لديها مواعيد في المحكمة.

واستجاب أمير مكة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر، الأحد الماضي، لمناشدات مواطنة سعودية، ظهرت في مقطع فيديو قالت خلاله إنها ضحية عنف عائلي في مدينة الطائف، غرب المملكة.

وكان ناشطون سعوديون، تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة، لم يتم الكشف عن هويتها، تقول إنها ضحية عنف من قبل عائلتها أدى إلى خسارتها لأبنائها ومنزلها، مضيفة أنها تعرضت لإصابات بالغة، وأنها لجأت للشرطة وللعديد من الجهات الحكومية دون فائدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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