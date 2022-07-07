تراند اليوم : لعلاج احتقان الجيوب الأنفية عليك بهذه الأطعمة

يسبب احتقان الجيوب الأنفية ألماً في الجبين ومحيط العينين وصداعاً شديداً. ويحدث هذا الاحتقان عادة بسبب نزلات البرد أو عند انخفاض درجات حرارة الجو بشكل كبير أو ارتفاعها أيضاً بشكل غير محتمل.

وعوضاً عن تناول المضادات الحيوية والمسكنات القوية، ينصح بمواجهة صداع الجيوب الأنفية ببعض الأطعمة التي تساعد في التخلص منه.

إليكم فيما يلي أفضل 10 أطعمة لعلاج احتقان الجيوب الأنفية، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- الأناناس

الأناناس غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الأغشية المخاطية من التلف، كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد في تخفيف احتقان الأنف.

2- البطيخ

إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية فعليك بتناول البطيخ لأنه يحتوي على الماء الغني بالمعادن الأساسية، مثل الماغنسيوم الذي يقي من الإصابة بالصداع.

3- الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب والتي تساعد على تخفيف الاحتقان والتورم بالجسم.

4- الفجل

يعد الفجل من الجذور الحارة التي تقلل الالتهاب وتزيد من إفراز المخاط، وله تأثير المضاد الحيوي، حيث يساعد في تخفيف أعراض صداع الجيوب الأنفية.

5- الحساء الساخن

إن حساء الدجاج أو الخضراوات جيد لصحة الجيوب الأنفية، فالحساء الساخن يقوي حركة المخاط مما يساعد على تنظيف ممرات الجيوب الأنفية.

6- خل التفاح

يعد خل التفاح مكوناً طبيعياً رائعاً يساعد على تهدئة صداع الجيوب الأنفية.

7- البهارات

تتكون بعض البهارات، مثل الفلفل الحار، من مواد مضادة للجراثيم والالتهابات، وهي تساعد في إذابة المخاط الذي يسبب احتقان الجيوب الأنفية.

8- الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يقلل من الألم الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية، لذلك يعتبر علاجاً فعالاً.

9- الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، الليمون، العنب وغيرها، على فيتامين C، والمعروف بقدرته على علاج التهاب الجيوب الأنفية سريعاً.

10- البصل

يمتلك البصل رائحة حادة وقوية كما يحتوي على مواد مضادة للهيستامين تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية.