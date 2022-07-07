تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 – 1439 مصر السعودية.. جدول إمساكية شهر رمضان 2018 بمواقيت الصلوات

امساكية شهر رمضان 2018-1439 في مصر والسعودية مواعيد الإفطار والسحور طوال الشهر ومواقيت الصلاة،ويبدأ شهر رمضان المبارك رمضان 2018 فى 17 مايو فلكيًا، ويحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض ومغاربها بقدوم هذه الأيام المباركة التي يجازي الله سبحانه وتعالى عباده فيها خير الجزاء، ومن أهم ما يبحث عنه المسلم خلال رمضان هي مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار عند آذان المغرب وموعد الإمساك قبيل آذان الفجر وبالتالي آتت أهمية “إمساكية شهر رمضان” التي تحدد مواعيد الصلوات المختلفة خلال رمضان.

رمضان هذا العام كما أقر علماء الفلك سيكون 31 يوماً دون أن يكمل عدته ثلاثون يوماً، وعدد ساعات الصيام هذا العام 15 ساعة بدءاً من آذان الفجر قبل شروق الشمس وحتى آذان المغرب قبل مغيب الشمس بدقائق، وشهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية المكونة من اثنا عشر شهراً، ويسبقه شهر شعبان ويليه شهر شوال الذي تكون الثلاث ايام الأولى منه هي ايام العيد.

وقال الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه فى ضوء الحسابات الفلكية تكون بداية شهر صفر للعام الهجرى الجديد 1439 فى 21 أكتوبر المقبل، وذلك فلكيًا .

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موعد شهر رمضان للعام الهجرى الجديد سيكون فى 17 مايو لعام 2018، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد.

وكشف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أمس الجمعة 22 سبتمبر الجارى بداية الاعتدال الخريفى، حيث تتعامد فى هذا اليوم الشمس على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار فى هذا اليوم، موضحًا أن فصل الخريف سيكون حوالى 93 يومًا طبقًا للحسابات الفلكية.

وكان الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن العام الهجرى الجديد 355 يومًا "سنة كبيسة".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت عدم ثبوت هلال شهر المحرم لعام 1439 هجرية، ليكون الجمعة بداية العام الهجرى الجديد.

وجاء بيان الدار كالأتى: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام 1439 هجرية بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1438 هجرية الموافق 20 من سبتمبر لعام 2017 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية".

كما جاء فى البيان "وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم بِالعَيْن المجردةِ، وأن يومَ الخميس الموافق21 من شهر سبتمبر 2017 هو المتمم لشهر ذى الحجة، وأن أول أيام شهر المحرم هو الجمعة".

الامساكية الصحيح لشهر رمضان لعام 2018 :-