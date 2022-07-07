تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 ، خريطة مسلسلات رمضان 2018 ، قائمة مسلسلات رمضان 2018 ومواعيدها

مسلسلات رمضان 2018 ، شاهد مسلسلات رمضان 2018 ، شاهدوا مسلسلات , برامج , كواليس رمضان 2018،وتشهد قائمة مسلسلات رمضان 2018 تنوع كبير وقصص كثيرة وجديدة سيتم معالجتها درامياً من خلال مسلسلات شهر رمضان القادم، حيث من المنتظر أن تشهد دراما رمضان هذا الموسم العديد من الأعمال والمسلسلات المصرية والتي تناقش العديد من القضايا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والكوميدية وغيرها لتتزين بها شاشات الفضائيات في شهر رمضان الكريم.

وخريطة دراما رمضان 2018 بدأت تتوضح معالمها مبكراً حيث استقر العديد من النجوم على المسلسلات التي سيطلون بها على المشاهدين لهذا الموسم والتي تشمل لائحة كبيرة من اشهر نجوم الفن في الوطن العربي.

تعرفوا معنا على القائمة الاولية بأبرز المسلسلات المنتظر عرضها لموسم رمضان 2018:

"عوالم خفية " لعادل امام

النجم عادل إمام يطل على الجمهور هذا العام من خلال مسلسل "عوالم خفية" الذي تدور أحداثه حول صحفي كبير تقع في يده مذكرات ممثلة مشهورة تم قتلها وتحتوي على خبايا وأسرار لشخصيات فاسدة. العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب وهبة مجدي وأسامة عباس.

"ضد مجهول" لـ غادة عبد الرازق

النجمة غادة عبد الرازق انطلقت بتصوير اولى مشاهدها من مسلسلها "ضد مجهول" المقرر عرضه فى موسم رمضان 2018، وتجسد فيه دور سيدة متزوجة من شخص مهم وتعيش حياة مليئة بالسعادة معه لكن فجأة يلاحقها الماضي بأسراره.

"ضد مجهول" من اخراج طارق رفعت وتأليف أيمن سلامة وبطولة: حنان مطاوع، روجينا، محمد دياب، محمد كيلاني، أحمد سعيد عبدالغني.

"نسر الصعيد" لـ محمد رمضان

النجم محمد رمضان انطلق مع الفنانة التونسية درة في تصوير المشاهد الاولى من مسلسل "نسر الصعيد" لموسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

"بالحجم العائلي" لـ يحيي الفخراني

بعد غيابه عن شهر رمضان الماضي، يشارك النجم يحيي الفخراني هذا الموسم في بطولة مسلسل "بالحجم العائلي" الذي يتطرق لقضايا اجتماعية، وهو من إخراج هالة خليل، وكتابة محمد رجاء، ويشارك فيه ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.

مي عز الدين في "رسايل"

النجمة المصرية مي عز الدين التي غابت العام الماضي عن المشاهدين، تطل عليهم هذا الموسم في مسلسلها الجديد "رسايل" ويشاركها فيه كل من: خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك واخراج إبراهيم فخر.

"كارما" لـ هيفاء وهبي

النجمة هيفاء وهبي تخوض المنافسة في مسلسل "لعنة الكارما"، وهو من كتابة وتأليف عبير سليمان وإخراج فاروق إسماعيل، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل "اختفاء"

النجمة نيللى كريم انطلقت قبل اسابيع بتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "اختفاء" بموسكو حيث تلعب دور دكتورة جامعية في روسيا تبحث عن زوجها الذي يختفي فجأة. المسلسل من بطولة هشام سليم، محمد ممدوح، إسماعيل شرف، ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

مسلسل "اكاسيا" لظافر عابدين

تجتمع الفنانة أمينة خليل مع النجم ظافر العابدين في مسلسل جديد لرمضان 2018 يحمل اسما مؤقتا هو "أكاسيا"، وهو من إخراج هاني خليفة، وسيناريو إنجي القاسم مع سماء عبد الخالق، وسيتم البدء في تصوير العمل قريبا.

"بني يوسف" لـ "يسرا"

الفنانة يسرا تظهر هذا الموسم بمسلسل "بني يوسف" الذي توقف تصويره حاليا انتظارا لتعافي يسرا بعد اصابتها بقدمها في كواليس تصوير العمل. المسلسل من إخراج محمد علي، ومن تأليف المبدع أمين جمال.

"منطقة محرمة"

النجم خالد النبوي يلعب بطولة مسلسل "منطقة محرمة" وهو من كتابة يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير، ويشارك بالعمل حنان مطاوع، محمد دياب، أمل بشوشة وأميرة هاني.

مسلسل رحيم لـ ياسر جلال

النجم المصري ياسر جلال يطل مع دينا والفنانة نور هذا الموسم في مسلسل "رحيم" الذي تدور احداثه حول شخصية رجل يتاجر في اعمال غير مشروعة. وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، واخراج محمد سلامة.

مسلسل "اهو ده اللي صار"

الفنّانة روبي تطلّ على جمهورها من خلال مسلسل "اهو ده اللي صار" للمؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج حاتم علي، كذلك يطل احمد عز في مسلسل "ابو عمر المصري".

مسلسلات سورية وخليجية

يقتحم مسلسل "الهيبة" في جزئه الثاني المنافسة في رمضان 2018، وهو من بطولة تيم حسن ونيكول سابا، ومن تأليف الكاتب مجدي صابر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق.

وانضم مؤخرا النجم قضي خولي الى السباق الرمضاني من خلال مسلسل "هارون الرشيد"، كذلك سيعرض مسلسل "حريم الشاويش" الذي يشمل بطولة نسائية واسعة وبينهم: جيني اسبر وليليا الاطرش وعبير صبري.

ومن المسلسلات البارزة في الخليج التي ستعرض هذا الموسم: مسلسل "عطر الروح"، مسلسل "عزوتي"، مسلسل "شيء من الماضي" لهيفاء حسين.