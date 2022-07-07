تراند اليوم : جنيفر لوبيز وحبيبها يشتريان هذه الشقة بقيمة 15 مليون دولار!

تتخذ علاقة النجمة العالمية جنيفر لوبيز بحبيبها لاعب كرة البيسبول السابق أليكس رودريغز طريقاً جديّاً بعد عامٍ من بدءهما المُواعدة، فبعدما جابا مُدن العالم سويّاً وحضرا المُناسبات الهوليوودية برفقة بعضهما البعض، قرر الثنائي العالمي شراء شقّة فاخرة في وسط مدينة نيويورك، وصل سعرها إلى 15.3 مليون دولار.

تتألّف شّقة لوبيز ورودريغز النيويوركية من 3 غرف نوم و 4 حمّامات، وتصل مساحتها الكُلّية إلى 4000 قدم مُربّع، كما أنّ وقوعها في أعالي أحد أبراج المدينة، أعطاها ميّزة الإطلالة الاستثنائية على أفق نيويورك وحديقة سنترال بارك الشهيرة.

ويتمتّع سُكّان ناطحة السّحاب بتواجد بركة سباحة داخلية وضخمة تصل مساحتها إلى 75 قدماً، بالإضافة إلى مطعمٍ خاص وبهوٍ فاخر، إلى جانب مركزٍ رياضي.

وجاءت أنباء اقتناء جنيفر وأليكس للشقة النيويوركية هذه بعدما عرضت لوبيز شقتها للبيع بسعر 26.9 مليون دولار، علماً بأنها تُقيم حاليّاً في لاس فيغاس.

يُشارُ إلى أنّ اقتناء شقّة بمبلغ 15 مليون دولار ليس بالأمر الضخم بالنسبة للثنائي J-Rod، فثروة جينيفر لوبيز تصل إلى 360 مليون دولار، في حين تصل ثروة حبيبها أليكس رودريغز إلى 480 مليون دولار.