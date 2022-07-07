تراند اليوم : مباراة مصر مباشر الآن .. منتخب مصر الآن منتخب مصر والمغرب مباشر بث مباشر ماتش مصر والمغرب مباشر ماتش مصر والمغرب اليوم مباشر بث مباشر مباراة مصر والمغرب يلا شوت

ماتش مصر والمغرب اليوم مباشر بث مباشر مباراة مصر والمغرب يلا شوت ماتش مصر والمغرب مباشر مباراة مصر مباشر الآن منتخب مصر الآن بث مباشر مباراه مصر والمغرب الان منتخب مصر والمغرب مباشر بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن بث مباشر منتخب مصر والمغرب حقق المنتخب المغربي خلالها الفوز في 13 مواجهة، بينما حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم الفوز في 3 مباريات فقط، بينما حسم التعادل المواجهات في 11 مباراة من قبل، فقد كانت آخر مواجهة مصيرية جمعت المنتخبين في دور الـ 8 من كأس الأمم الأفريقية 2019، ونجح المنتخب المصري في الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الإضافي من المباراة، سجل هجوم المنتخب المصري 14 هدف في مرمي المنتخب المغربي، بينما سجل هجوم أسود الأطلس 30 هدف في مرمي الفراعنة.

تاريخ مواجهات مصر والمغرب في أمم أفريقيا

التقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مرات من قبل، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في مباراتين، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات، وحسم التعادل مباراة واحدة بين المنتخبان.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2022

يشارك المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 وهو صاحب الإنجاز التاريخي برصيد سبع بطولات حققها من قبل، ويسعى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إلى تحقيق اللقب الثامن والغائب عن خزائن الفراعنة منذ أكثر من 12 عامًا، حيث ضم المدرب البرتغالي القائمة التالية:

الرقم اسم اللاعب المركز 24 محمود جاد حارس 16 محمد أبو جبل حارس 1 محمد الشناوي حارس 23 محمد صبحي حارس 13 أحمد أبو الفتوح دفاع 6 أحمد حجازي دفاع 25 أكرم توفيق دفاع 12 أيمن أشرف دفاع 20 محمود علاء دفاع 15 محمود حمدي الونش دفاع 27 مروان داوود دفاع 2 محمد عبد المنعم دفاع 3 عمر كمال دفاع 19 عبد الله السعيد وسط 4 عمرو السولية وسط 8 إمام عاشور وسط 5 حمدي فتحي وسط 7 محمود حسن تريزيجيه وسط 17 محمد النني وسط 18 مهند مصطفى لاشين وسط 22 عمر مرموش وسط 11 رمضان صبحي وسط 21 أحمد سيد زيزو هجوم 26 ابراهيم عادل هجوم 28 مروان حمدي هجوم 10 محمد صلاح هجوم 9 محمد شريف هجوم 14 مصطفى محمد هجوم

قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا 2022

بينما جاءت قائمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 كالتالي:

الرقم اسم اللاعب المركز 22 أحمد رضى التكناوتي حارس 12 منير الكجوي حارس 1 ياسين بونو حارس 2 أشرف حكيمي دفاع 3 أدم ماسينا دفاع 25 محمد الشيبي دفاع 5 نايف أكرد دفاع 6 غانم سايس دفاع 24 سامي مائي دفاع 20 سفيان العكوش دفاع 21 سفيان الكرواني دفاع 18 سفيان شاكلا دفاع 16 أيمن بركوك وسط 8 عز الدين اوناحي وسط 11 فيصل فجر وسط 13 إلياس شاعير وسط 7 عمران لوزا وسط 15 سليم أملاح وسط 17 سفيان بوفال وسط 4 سفيان أمرابط وسط 27 سفيان رحيمي وسط 26 أشرف بنشرقي هجوم 9 أيوب الكعبي هجوم 10 منير الحدادي هجوم 23 ريان ماي هجوم 28 طارق تيسودالي هجوم 19 يوسف النصيري هجوم 14 زكرياء أبوخلال هجوم مصطفى حجي مساعد مدرب فيليب سانس مدرب حراس غريغوري دوبون مدرب بدني عبدالرزاق هيفتي طبيب الفريق

تشكيلة منتخب مصر أمام المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2022

تلقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، صدمة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمما منتخب المغرب الأول لكرة القدم، حيث يغيب عن المباراة الحارس الأول للمنتخب محمد الشناوي، وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام منتخب كوت ديفوار، وجاءت التشكيل الذي سيخوض اللقاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالخالق.

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وأيمن أشرف

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش .

تشكيلة المغرب أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

من المرتقب أن يدفع المدرب الصربي وحيد خليلوزيتش، بالقوة الضاربة أمام منتخب مصر في المواجهة المرتقبة، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة المرتقبة، حيث جاءت تشكيل أسود الأطلس في المباراة المرتقبة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أجرد – آدم ماسينا.

وسط الملعب: سفيان إمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح.

خط الهجوم: يوسف النصيري – أيوب الكعبي – سفيان بوفال.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يبحث عشاق الكرة العربية والأفريقية عن القنوات المفتوحة المجانية التي سوف تعمل على نقل المباراة بدون دفع الحاجة لدفع اشتراك، في ظل تشفير قنوات بي ان سبورتس الرياضية الناقل الرسمي للبطولة، حيث يمكن متابعة المباراة على الترددات التالية:

تردد القناة الجزائرية الأرضية القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 عمودي معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ ( 5/6 ). تردد قناة النبأ الليبية القمر الصناعي نايل سات التردد 11096 افقي معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ ¾. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي نايل سات التردد 11096 أفقي معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ ¾ قناة فوكس سبورت القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 أفقي معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ ¾ تردد قناة تيلي تشاد القمر الصناعي نايل سات التردد 12015 أفقي معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ ¾ تردد قناة MTI الرياضية القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 عمودي معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).

في النهاية نصل بكم لختام مقال تشكيلة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 ؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول تشكيل المنتخبان المرتقب.