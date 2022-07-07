تراند اليوم : البث المباشر لمنتخب مصر .. بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر منتخب مصر والمغرب HD منتخب مصر الآن مباشر

منتخب مصر الآن مباشر بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر منتخب مصر ضغط رفاق المدرب وحيد خليلوزيتش مبكرًا وهو ما أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بخطأ من أيمن أشرف سددها بنجاح اللاعب سفيان بوفال.

نجح الفراعنة في الاستحواذ على الكرة في محاولة للظهور هجوميًا وتشكيل خطورة وهو ما تكرر بتسديدة قوية من أيمن أشرف تصدى لها ياسين بونو ببراعة، وتوالت المحاولات من مصطفى محمد وعمر مرموش.

وحصل عمر كمال عبدالواحد على بطاقة صفراء في الدقيقة 24 بعد تدخل قوي على لاعب المنتخب المغربي في وسط الملعب.

وسدد أشرف حكيمي ضربة حرة مباشرة خطيرة في الدقيقة 32، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد أبوجبل.

وشهدت الفترة الأولى تدخلات عنيفة من جانبي لاعبي منتخب المغرب كان أبرزها في الدقيقة 33، حيث أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعبي سليم أملاح بعد تدخل عنيف على عمر كمال عبدالواحد.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية مفاجئة قد تبعده عن أحداث الشوط الثاني، خاصة بعد قيام محمود علاء بإجراء عمليات الإحماء.