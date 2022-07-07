تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. يلا كورة مباشر مصر بث مباشر مصر والمغرب يلا شوت مصر والمغرب مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر يلا كورة

بث مباشر مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد Egypt Vs Morocco في اطار لقائات المجموعة الاولي من مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب مصر مع نظيرة منتخب المغرب في مباراة اليوم الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب أحمدو أهيدجو، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور نصف النهائي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة المغرب ومصر علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق خليل البلوشي في تمام الساعه الخامسة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه السادسة مساءاً بتوقيت السعوديه.

مباراة مصر والمغرب اليوم

منتخب مصر هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الدور ربع النهائي من مباريات كأس الأمم الأفريقية، استطاع المنتخب المصري الوطني تحقيق الأنتصار في لقائة في مباراة الدوري الـ16 من منافسات البطولة حيث التقي امام نظيرة منتخب ساحل العاج يوم الأربعاء الماضي وانتهت المباراة بركلات الجزاء بنتيجة خمسة اهداف مقابل أربعة أهداف بعد انتهاء المباراة الأصلية بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحاليا يحتل منتخب مصر المركز الثاني مجموعتة الرابعة برصيد ست نقاط وذلك لتحقيق الأنتصار في مبارتان وخسارتة في المباراة الثالثة ولم بتعادل اي مباراة قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل منتخب مصر الدور ربع النهائي وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار للتأهل للدور نصف النهائي.

مباراة مصر والمغرب اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب المغرب هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب مصر، منتخب المغرب استطاع التغلب علي نظيرة مالاوي في لقائة في الجولة السابقة من البطولة يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ولم يحالفة الحظ في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات حيث التقي مع نظيرة الغابون يوم الثلاثاء وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدفين لكل منهم، ويحتل منتخب المغرب حاليا المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، منتخب المغرب سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثالث له في البطولة والوصول الي الدور القادم وهو متصدر مجموعتة.

يدخل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

- تشكيل مصر المتوقع ضد المغرب

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

وعلى الجانب الآخر فقد يدخل وحيد خليلودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

- تشكيل المغرب المتوقع ضد مصر

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد- آدم ماسينا.

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح.

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال.

ونعرض لكم أهم القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة منتخب مصر ضد المغرب:-

- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2