تراند اليوم : منتخب مصر الآن بث مباشر .. مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر bein sport بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر

ننقل لكم في بث مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر على قناة بين سبورت ماكس، ومع بداية الشوط الثاني سجل المنتخب المصري هدف التعادل ضد المغرب لتصبح النتيجة 1/1.

منتخب مصر تلقي عدد من الأخبار الإيجابية أهمها عودة اللاعب محمود حمدي الونش إلي التدريبات وجاهزيته الكاملة من أجل مواجهة المنتخب المغربي، ولكن هناك إحتمالية كبيرة من جانب كيروش أن يلعب باللاعب الشاب محمد عبد المنعم الذي قدم أداء قوي في لقاءه الماضي ضد منتخب كوت ديفوار، وسيكون غياب الشناوي معوض بالحارس أبو جبل، بينما مشاركة حمدي فتحي باتت أكبر إحتمالية أيضا بعد تماثله للشفاء.

من جانب آخر يحاول المنتخب المغربي أن يقدم واحدة من لقاءاته الممتعة في هذه البطولة، وذلك بعد أن نجح في المواجهة الماضية ضد منتخب مالاوي في تقديم أداء قوي وجميل، ونجح بالفوز علي حساب منتخب مالاوي، وذلك بهدفين مقابل هدف، وبالتالي لديه مهمة جديدة في هذه البطولة أمام منتخب مصر من أجل إكتساح الفراعنة والتأهل علي حسابهم في هذه البطولة.