تراند اليوم : مباراة السنغال مباشر .. مباراة السنغال اليوم مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر مباراة السنغال وغينيا

مباراة السنغال مباشر مباراة السنغال اليوم مباشر مباراة السنغال وغينيا بث مباشر بث مباشر مباراة السنغال وغينيا المنتخب السنغالي يحاول الوصول إلي الدور المقبل عن طريق الفوز علي حساب منتخب غينيا الإستوائية، وبالتالي علي المنتخب السنغالي بقيادة اللاعب الكبير ساديو ماني أن يقود منتخب بلاده نحو التأهل إلي الدور المقبل من هذه البطولة، خاصة بعد أن نجح في التسجيل في اللقاء الماضي، ولكن أصيب في رأسه بعد إرتطامه بحارس مرمي منتخب كاب فيردي، وبالتالي عليه أن يكون أكثر جاهزية في هذه المواجهة من أجل تجاوز عقبة المنتخب الغيني الإستوائي.

منتخب السنغال نجح في الوصول إلي الدور الربع النهائي، وذلك بعد أن تصدر في المجموعات، وبعدها تقابل مع منتخب الرأس الأخضر، والذي طرد منه لاعبين، وفاز عليه نجوم السنغال بهدفين دون رد، وبالتالي نجح في التأهل بشكل سهل في هذا الدور، ويأمل أن يكون لديه أفضلية جيدة في هذه المواجهة الكبيرة.

منتخب غينيا الإستوائية من جانبه يأمل في إضافة تاريخ جديد، وذلك بعد أن نجح في دور المجموعات بالتأهل، وذلك بعد أن حصد المركز الثاني في المجموعة بإنتصارين علي التوالي، وبالتالي يأمل أن يكون لديه إنتصار جديد في مسيرته بهذه البطولة، خاصه بعد الصعود علي حساب منتخب مالي في الدور الماضي بركلات الترجيح التي كانت مثيرة.