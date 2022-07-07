تراند اليوم : بث مباشر المغرب اليوم .. مباراة المغرب مباشر bein sports live مباراة المغرب اليوم مباشر المغرب ضد مصر مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر

بث مباشر المغرب اليوم bein sports live مباراة المغرب اليوم مباشر المغرب ضد مصر مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب مباشر ونجح سوفيان بوفال نجم منتخب المغرب، من إحراز هدف التقدم لصالح أسود أطلس في ، في المواجهة الهامة أمام نظيره منتخب ضمن مباريات دوري ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

- وصف الهدف

أحرز سوفينا بوفال الهدف الاول للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء .

- القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، حصري عبر شاشة قناتي bein sports max 1&2، عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.