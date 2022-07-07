تراند اليوم : بث مباشر السنغال ..  بث مباشر السنغال وغينيا بث مباشر مباراة السنغال وغينيا مشاهدة مباراة السنغال اليوم مباشر

بث مباشر مباراة السنغال وغينيا الإستوائية senegal vs equatorial guinea اليوم الاحد في كاس الامم الافريقيه ،بعد ان عبر باداء متواضع من دور ال16 امام الراس الاخضر يلتقي اليوم المنتخب السنغالي والذي يبحث عن تحسين الاداء عن باقي مبارياته في الكان مع خصمه الذي حقق المفاجأة في نفس الدور منتخب غينيا الإستوائية مساء اليوم وذلك في اخر مباريات الدور ربع النهائي من منافسات النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام مواجهه السنغال وغينيا الإستوائية الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو وذلك في اخر مباريات هذا الدور من البطوله ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 30 يناير المباراه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة السنغال وغينيا الإستوائية

المنتخب السنغالي يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، المنتخب السنغالي كان قد تمكن من الوصول الي هذا الدور بسهوله ولكن المنتخب السنغالي المرشح الاول لهذه النسخه لم يقدم الاداء الجيد في هذه البطوله حيث حقق الانتصار في دور ال16 علي منتخب الراس الاخصر بهدفين دون رد بسهوله ولكن بعد ان طرد حكم المباراه حارس مرمي منتخب الراس الاخضر والاعب ايضا من المنتخب ، المنتخب السنغالي سوف يدخل مباراه اليوم بكل قوه وتركيز من اجل تقديم اداء جيد من اجل عدم تلقي اي مفاجاه من خصمه غينيا الإستوائية وحسم التاهل لدور نصف النهائي من البطوله.

مباراة غينيا الإستوائية والسنغال يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب غينيا الإستوائية فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، منتخب غينيا الإستوائية كان قد نجح في العبور الي هذا الدور من الكان بعد ان نجح في تخطي المنتخب المالي القوي في دور ال16 وحقق منتخب غينيا الإستوائية المفاجاه في هذا الدور عقب تحقيق الانتصار في ركلات الجزاء بنتيجه ست اهداف مقابل خمس اهداف وذلك بعد ان تعادل المنتخبين في الوقت الاصلي للمباراه بدون اهداف ، والليله منتخب غينيا الإستوائية هو الاخر سوف يخوض مباراته امام السنغال بكل قوه من اجل الاستمرار في تحقيق المفاجات والتاهل علي حسابه للدور نصف النهائي.

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد غينيا الإستوائية

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد غينيا الإستوائية مساء اليوم الاحد في المواجهة من المتوقع ان يخوضها المنتخب بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ميندي ، وفي خط الدفاع بونا سار ، كاليدو كوليبالي ، عبدو ديالو ، ساليو سيس ، وفي خط الوسط إدريس جانا جاي ، نامباليس ميندي ، بولاي ديا ، ساديو ماني ، وفي خط الهجوم فامارا ديودهيو.

تشكيلة غينيا الإستوائية المتوقعة ضد السنغال

تشكيلة غينيا الإستوائية المتوقعة ضد السنغال ضمن منافسات مواجهة ربع النهائي اليوم الاحد في كاس الامم من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أونو ، وفي خط الدفاع أكابو ، أوبيانج ، كوكو ، ندونج ، وفي خط الوسط سلفادرو ، جانيت ، ماشين ، ميراندا ، بيكورو ، وفي خط الهجوم هانزا.

بطاقة مباراة السنغال وغينيا الإستوائية