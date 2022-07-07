تراند اليوم : بث مباشر السنغال وغينيا .. بث مباشر السنغال وغينيا مباشر يلا شوت HD مباراة السنغال وغينيا الإستوائية يلا كورة

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يدخل منتخب السنغال لقاء اليوم مرشحا بقوة لحصد بطاقة العبور للدور نصف النهائي ومواجهة الفائز من مواجهة تونس وبوركينا فاسو، منتخب السنغال قدم مباريات متواضعة المستوى في دور المجموعات وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يعتلي القمة بفضل هدف ساديو ماني في مرمى زمبابوي في الثواني الأخيرة من اللقاء عن طريق ضربة جزاء، وفي الجولة الثانية والثالثة تعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ16 حقق الفوز على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وسيبحث في لقاء اليوم عن مواصلة مشواره الإفريقي والعبور للدور قبل النهائي أملا في تحقيق الفوز واعتلاء عرش القارة السمراء.

وتحول شكوك حول مشاركة ساديو ماني في لقاء اليوم بعدما تعرض لالتحام قوي مع حارس الرأس الأخضر غادر على أثره المباراة وتوجه الى المستشفى لتلقي العلاج، وشارك ماني في تدريبات السنغال الأخيرة ألا أن الجهاز الفني لم يحسم حتى الان مصيره من بدأ المباراة أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

تشكيل السنغال المتوقع أمام غينيا الإستوائية

حراسة المرمى: إدوار ميندي

خط الدفاع: فوديه بالو توريه - بونا سار - عبدو ديالو - بابي أبو سيسيه

خط الوسط: إدريسا جانا جاي - شيخو كوياتي

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - بولاي ديا - كيتا بالدي دياو

خط الهجوم: حبيبو محمدو ديالو