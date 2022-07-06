تراند اليوم : صلاة التراويح مباشر .. مكه مباشر الان الحرم المكي مباشر الان 2022 صلاة التراويح مباشر من الحرم المكي

​ننقل لكم شعائر صلاة التراويح من الحرم المكي بث مباشر ، وخطبة الجمعة نقلاً عن التلفزيون السعودي بث مباشر اونلاين ، من الحرم المكي ننقل لكم البث المباشر وتوافد المعتمرون والزائرون من داخل المملكة وخارجها منذ الساعات الأولى وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته وتوسعة الملك عبد الله بالمصلين وامتدت صفوف المصلين إلى أحياء المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وذلك وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع.

وفي خبر متعلق شدد وزير الشؤون الإسلامية و اﻷوقاف سليمان ابا الخيل على ضرورة تحصين الشباب المسلم ضد اﻷفكار المضللة و التصدي لكافة الفكر الضال عبر توجيه الخطاب الديني لكافة فئات المجتمع و خاصة لفئة الشباب.

و أبان سليمان أن هناك تقارير تأكد بتورط وسائل التواصل اﻻجتماعي بنشر اﻷفكار المشبوهة و انحراف لشباب الأمة جاء ذلك من خلال لقاء الوزير مساء أمس الثلاثاء بأئمة و خطباء الجوامع بمكة المكرمة بجامع الراجحي بحي النسيم .

بدوره أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أهمية الاستفادة من دروس موسم العمرة الماضي وشحذ الهمم ومضاعفة الجهود بما يتوافق مع رؤية قيادتنا بما تقدمه من دعم لا محدود يتمثل في تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أعلى درجات الخدمة المثلى لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أننا مقبلون في الوقت الحاضر على قرب أعمال التوسعة في المسجد الحرام ومحيطه، لذلك لا بد أن تبنى كل خططنا الأمنية والمرورية مع ما يتناسب مع هذه المشاريع الجبارة.

جاء ذلك لدى ترؤسه أعمال اجتماع قيادات قوات أمن العمرة، الذي عقد بغرفة القيادة والسيطرة لأمن المسجد الحرام، حيث نقل في بداية الاجتماع تحيات ولي العهد وزير الداخلية للمجتمعين، كما نقل التهنئة للجميع بمناسبة تحقيق الأمن العام جائزة مكة للتميز في مجال خدمة الحج والعمرة في دورتها السابقة، قائلاً إن هذا التقدير الذي حظينا فيه بشرف تكريم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، يضاعف من جهودنا.

وكان المحرج قد قام بجولة ميدانية يرافقه عدد من قيادات الأمن العام شملت عدداً من المراحل، التي تم إنجازها في المسجد الحرام، إضافة إلى التجول في توسعة الملك عبدالله، واستمع إلى شرح وافٍ من ممثلي الشركة، التي تشرف على مشروع التوسعة. كما تم استعراض جوانب المشروع التي شارفت على الانتهاء، وما يجري العمل على إنجازه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويهدف الأمن العام من هذا اللقاء إلى وضع عدد من الأولويات، التي تتناسب مع مراحل التوسعة والترتيب والتنسيق لتقديم خطط أمنية تتناسب مع المشاريع، التي تم الانتهاء منها والتعرف على المتطلبات التي تخص تقديم الخدمة المثلى للزائر والمعتمر، خاصة تلك الجوانب التي تتعلق بالأمن العام بعد إنجاز كل مرحلة من مراحل أعمال التوسعة والإنشاء في الحرم المكي الشريف.