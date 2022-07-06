تراند اليوم : رامز جلال يتسبب بجدل بعد سخريته من حذاء درة

رامز جلال يتسبب بجدل بعد سخريته من حذاء درة

القاهرة / الخليج 365

أمست الفنانة التونسية درة ضحية جديدة للفنان المصري رامز جلال ضمن مجموعة ضحاياه في برنامجه الرمضاني للمقالب "رامز موفي ستار".

وكعادته، سخر رامز من درة، بالعديد من الكلمات التي تهكّمت بشكلها وملابسها وأسلوب حديثها، حيث قال عند نزولها من السيارة: "تسريحة شريفة فاضل، لابسة حدوة في الجزمة ولا إيه؟"، وأضاف: "آسفين يا درة خدانكي على حين غرة"، وفق (لها).

وعبّرت درة عن سعادتها لحظة لقائها بالفنان العالمي فان دام، وامتنعت عن تقبيله ومصافحته بسبب كورونا، قائلةً: آسفة في كورونا"... ليردّ رامز جلال: "في كورونا ومتزوجة وهاطلق".

وسخر رامز من إطلاله درة، حيث علّق قائلاً: "إيه الملابس دي؟ لابسة بدلة غطس! وإيه الشنطة دي؟ دي سحارة!".

كما وصفها بمقدمة كوميدية، قائلاً: "فنانة لما بيجي اسمها مش بنفتكر أعمالها، هي شبه البيتزا، لما يتذكر اسمها أول حاجة بتجي في دماغنا فساتينها، معانا جوهرة الفن، أيقونة الإبداع... زمردة التمثيل".

وعاشت درة لحظات رعب في الفقرة الخاصة ببحيرة التمساح، وظلت تصرخ بأعلى صوتها...وبعد معرفتها بالمقلب حاولت الاعتداء على رامز بالضرب.

انتهى