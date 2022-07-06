منوعات

تراند اليوم : برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد مباراه برشلونه بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

 يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة وريال سوسيداد، الخميس، في إطار منافسات الجولة ال33 من الممتاز على أرض ملعب “أنويتا”.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وستنطلق الأمسية الكروية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “”.

كما وبتوقيت دولة مصر فستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة  

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين برشلونة والمستضيف للمواجهة ريال سوسيداد، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني  

وقد فشل ريال سوسيداد بتحقيق الفوز على برشلونة في آخر 11 مباراة، في أسوأ سلسلة له في المباريات المتتالية من دون أي فوز ضد الفريق الكتالوني في المسابقة منذ عام 1960. حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات والتعادل في مباراتين.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا