تراند اليوم : أفضل 10 الأطعمة تحافظ على صحة ونظافة الفم

وكالات / الخليج 365

إذا كنت لا تزال تعاني من سوء صحة الفم، فقد يكون ذلك بسبب عاداتك الغذائية، فى هذا التقرير 10 أطعمة تحافظ على صحة ونظافة الفم، بحسب موقع "health".

10 أطعمة صحية لنظافة الفم

1. الزبادي

نظرًا لأن الزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، فإنه يمكن أن يقوي مينا الأسنان (الطبقة الخارجية للأسنان). وفقًا لبعض الدراسات العلمية الحديثة ، يمكنه أيضًا القضاء على رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل المركبات المسببة للرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين. ومع ذلك ، تأكد من تناول الزبادي الذي لا يحتوي على سكر مفرط لأنه قد يضر أكثر مما ينفع.

2. التفاح والجزر

تحفز الفاكهة المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس إنتاج اللعاب ، مما يساعد في النهاية على شطف الفم من أي بكتيريا قد تؤدي إلى تسوس الأسنان.

3. الزبيب

على الرغم من أنه يُنصح عادةً بعدم تناول الأطعمة اللزجة لأنها قد تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا ، إلا أن بعض الأطعمة اللزجة يمكن أن تحسن صحة الفم. أجرت كلية شيكاغو لطب الأسنان دراسة كشفت أن الزبيب يحتوي على مواد كيميائية نباتية يمكنها منع البكتيريا المسؤولة عن التسبب في تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

4. الشاي الأخضر

لا بد أنك سمعت الكثير عن الشاي الأخضر باعتباره مشروبًا فعالاً لتقليل الوزن. ومع ذلك ، فقد أظهرت الأبحاث الجديدة أنه يمكن أيضًا تعزيز صحة اللثة عن طريق تقليل الالتهاب ونمو البكتيريا داخل الفم مما يؤدي إلى أمراض اللثة.

5. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والنخالة وما إلى ذلك يمكن أن تحسن بشكل غير مباشر صحة اللثة وكذلك من خلال تعزيز قدرة الجسم على معالجة السكر في الدم.

6. القرفة

القرفة من التوابل الشعبية التي استخدمت للحفاظ على صحة الفم منذ العصور القديمة يحتوي على زيت يسمى ألدهيد سيناميك الذي يمكن أن يمنع نمو البكتيريا، وبالتالي يمنع العدوى والأمراض.

7. التوت البري

يشتهر التوت البري في علاج التهابات المثانة ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتحسين صحة اللثة يحتوي على مركبات طبيعية تجعل من الصعب على البكتيريا أن تلتصق بالأسطح. أظهرت الدراسات أن عصير التوت البري يمنع تكوين الجلوكان ، والذي يعمل بمثابة لبنة لبناء البلاك ومع ذلك ، لا يزال يتعين عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول التوت البري لاحتوائه على كميات عالية من السكر والأحماض.

8. البصل

على الرغم من أن البصل نفسه عبارة عن خضراوات ذات رائحة نفاذة، إلا أنها فعالة بشكل رائع ضد أنواع مختلفة من البكتيريا ويمكن أن تساعد في منع تكون التجاويف.

9. الخضراوات الورقية

هناك عدد لا يحصى من الفوائد الصحية لاستهلاك الخضراوات الورقية ، فهي تساعد في معالجة نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة الأسنان. كما أنها تحفز إنتاج اللعاب وتحتوي على مواد كيميائية نباتية يمكنها استئصال البكتيريا.

10. الحليب والجبن

كل من الحليب والجبن غنيان بالكالسيوم الذي يقوي الأسنان والعظام تحتوي أيضًا على بروتين يسمى الكازين ، والذي يمكنه تحييد الأحماض التي تنتجها البكتيريا - وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة ومنع اصفرار الأسنان.