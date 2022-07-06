تراند اليوم : مسلسل كسر عضم الحلقة 20 .. مشاهدة مسلسل كسر عظم الحلقة 20 كاملة

عرض مساء اليوم مسلسل كسر عضم الحلقة 20 بطولة عابد فهد وقمر خلف وكاريس بشار ومحمود نصر، وشهدت الحلقة 20 من مسلسل كسر عضم تواصل الاحداث التي تتحدث عن دفاع الشباب السوريين عن بلادهم، ووجود ثلاثة طبقات في المجتمع السوري غنية وفقيرة ومتوسطة، وتسليط الضوء على الواسطة والمحسوبية والرشاوي.

قصة مسلسل كسر عضم

يعرض المسلسل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والصعبة التي يعيشها معظم الشعب السوري ، وما يتعرض له معظم الشباب السوري ، وهو مواجهة الحرب التي تفقد حياة الكثيرين منهم. كما يتناول المسلسل أحداث الطبقات الاجتماعية الثلاث داخل سوريا في الوقت الحاضر. والتي هي بين الطبقة العليا التي تعرف بالطبقة المُنقذة ، بالإضافة إلى الطبقة الوسطى والفقيرة ، وهم ضحايا المجتمع القاع ، وتتحدث أحداث المسلسل أيضًا عن حالة الشعب السوري بشكل عام ، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصاد داخل سوريا

ابطال مسلسل كسر عضم

عابد فهد، قمر خلف، لورا أبو اسعد، كاريس بشار، فايز قزق، فراس إبارهيم، محمود نصر، نادين تحسين بيك، يزن السيد، أنس طيارة، نانسي خوري، ولاء عزام