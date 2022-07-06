تراند اليوم : رسميا .. حمية داش لإنقاص الوزن من أفضل الحميات

وكالات / الخليج 365

توفّر حمية داش DASH مرونة أكبر بكثير من الأنظمة الغذائية الشائعة الأخرى، نظراً إلى عدم وجود مجموعات غذائية محظورة تماماً، ما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه. تمّ تطوير هذا النظام الغذائي في دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إثر ملاحظة الباحثين أن النباتيين يميلون إلى انخفاض معدلات ارتفاع ضغط الدم.

وتعدّ حمية داش الغذائية أحد أكثر الأنظمة الغذائية فعالية في إنقاص الوزن. وقد تمَّ تصنيفها من قبل U.S. News & World Report على أنها "أفضل نظام غذائي بشكل عام" لمدة ثماني سنوات متتالية في تصنيفاتها الغذائية السنوية، كما أوصت بها جمعية القلب الأمريكية، في إرشاداتها الغذائية لعام 2010. في الآتي كل ما يجب معرفته عن حمية داش لإنقاص الوزن.

تركز حمية داش الغذائية على تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات واختيار اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات والدهون الصحية، والحدّ من السكريات المضافة والدهون المتحولة والملح المضاف والأطعمة المصنّعة. وتعتمد أحجام الحصص من كل مجموعة غذائية على الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية. فيما يلي تفصيل للعناصر الغذائية الموصى بها في نظام DASH الغذائي:

- الخضار: 3-4 حصص.

- الفواكه: 4 حصص.

- منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون: 2-3 حصص.

- اللحوم أو الدواجن أو الأسماك الخالية من الدهون: 4 أونصات أو أقل.

- الدهون / الزيوت: حصتان.

- صوديوم: 2300 ملجم أو أقل.

العناصر الغذائية خلال الأسبوع

- المكسرات والبذور والبقوليات: 3-4 مرات في الأسبوع.

- الحلويات والسكريات المضافة: 3 حصص أو أقل.

يكمن سر نجاح حمية داش في تركيزها على زيادة الخضروات والفواكه والأطعمة الكاملة التي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الصوديوم ومرتفعة في البوتاسيوم. في حين أن معظم الأفراد لا يعرفون أن تقليل الصوديوم أمر ضروري، إلا أن الكثيرين لا يدركون أن الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم هو مجرد مفتاح لتنظيم ضغط الدم.

عند معالجة الأطعمة، تنخفض مستويات البوتاسيوم فيها. لذا، فإن اختيار الأطعمة الكاملة أو المصنّعة بأدنى حد يمكن أن يحسّن تنظيم ضغط الدم، ويقلّل من تناولك للدهون المشبعة والسكريات المضافة والسعرات الحرارية الإجمالية.