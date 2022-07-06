تراند اليوم : سبع عادات يجب اتباعها للحفاظ على صحة الكلى

وكالات / الخليج 365

تعتبر الكلى عضو مهم للغاية في جسم الإنسان والتي تقوم بعملية إزالة السموم للتخلص من السموم والمياه الزائدة وفضلات الجسم، يجب أن تكون هذه الأعضاء على شكل حبة الفول في أفضل حالاتها لمساعدة الجسم على معالجة كل شيء بشكل طبيعي.

تتزايد مشاكل الكلى هذه الأيام لأسباب مختلفة، وتلعب عوامل نمط الحياة دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة والعافية، لذلك ، يجب أن نضمن ممارسات لكلى صحية.

7 عادات صحية لصحة الكلى

فيما يلي بعض العادات الجيدة لصحة الكلى التي يجب عليك اتباعها للوقاية من مشاكل الكلى وفقا لموقع " onlymyhealth"

كن نشيطًا

النشاط البدني هو إحدى العادات الأساسية التي يمكن أن تحافظ على صحتك وتناسبك طوال حياتك، طالما أن جسمك سليم وفي أفضل حالاته ، فأنت بصحة جيدة، تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا مهمًا للغاية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى. هذا من شأنه أن يعزز الدورة الدموية التي تحافظ على صحة القلب والأعضاء الأخرى. مارس نوعًا من النشاط البدني يوميًا لتعزيز العافية العامة.

تنظيم السكر في الدم

ليس فقط مرضى السكري ولكن يجب على الجميع مراقبة مستويات السكر في الدم، يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في تلف الكلى لأنه عندما يكون سكر الدم غير منتظم أو تكون خلايا الدم غير قادرة على استخدام الجلوكوز الموجود في الدم ، فإن هذا يزيد الحمل على كليتيك. لذلك ، فإن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة .

مراقبة ضغط الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم كلاهما كارثي على صحة الكلى، من العادات الصحية للكلى مراقبة ضغط الدم بانتظام، يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر الإصابة بالكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، إذا كان ضغط الدم يرتفع بشكل متكرر ، فيجب عليك استشارة الطبيب لنفس الأمر لمنع الإصابة بأمراض الكلى.

نظام غذائي صحي وإدارة الوزن

النظام الغذائي الصحي ليس ضروريًا فقط للحفاظ على وزنك تحت السيطرة ولكن أيضًا كليتيك، تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة بمشاكل في الكلى ، وبالتالي ، فإن التحكم في الوزن أمر مهم للغاية، الحصول على وزن صحي ومؤشر كتلة الجسم المناسب هو مفتاح الصحة الجيدة. تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمالحة والوجبات السريعة إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة كليتيك. احصل على منتجات موسمية وحاول تناول الطعام المطبوخ في المنزل فقط. فقط لا تتبع أي نظام غذائي قاسي لفقدان الوزن لأنه يمكن أن يزيد من مخاطر المشاكل الصحية على المدى الطويل.

شرب الكثير من السوائل

الماء هو أفضل مشروب لإزالة السموم وينظف الجسم كله، إذا كنت تستهلك سوائل صحية مثل الماء وعصائر الفاكهة الطازجة ، يمكنك بسهولة إطلاق العناصر السامة من الجسم. شرب الماء لا يحافظ على رطوبة الجسم فحسب ، بل إنه يدير أيضًا وظائف الكلى وإدارة الوزن، اشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على صحة كليتيك، إلى جانب ذلك ، فإن تناول الماء يقلل أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تجنب التدخين والشرب

إذا كنت تدخن أو تشرب الكحوليات، فتوقف عن هذه العادات لضمان صحة كليتيك، يقلل النيكوتين من تدفق الدم ويضر الأوعية الدموية بمرور الوقت مما يعوق وصول الدم إلى الجسم بما في ذلك الكلى، الكحول كارثي بنفس القدر لأنه يجفف الجسم ويعيق وظائف الكلى.

تجنب تناول الأدوية غير الضرورية بدون وصفة طبية

إذا كنت ترغب في تناول حبة دواء لكل مشكلة بسيطة أو كبيرة، يمكن أن تهدد كليتيك، إذا كنت تتناول أدوية بدون وصفة طبية بشكل متكرر ، فإن صحتك معرضة للخطر لأن هذه الأدوية تسبب تأثيرًا طويل المدى.