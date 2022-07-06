تراند اليوم : شاهد نت مسلسل "باب الحارة" الجزء 8 الحلقة 7 السابعة كامله اون لاين يوتيوب HD

نستكمل معكم عشاق الدراما الرمضانية تقديم المسلسل الاشهر" باب الحارة 8" ففي جديد مسلسل باب الحارة الجزء الثامن وصل لأهالي حارة الضبع خبر وفاة أبوحاتم وأم ظافر خلال موسم الحجم في مكة المكرمة مما أثار حزناً عارماً في الحارة.

أبو ظافر فور عودته من الحج نفذ وصيته زوجته عبر توزيع ذهبها وأموالها على ظافر وأخته التي رفضت أن تأخذ حصتها وفضلت بقائها مع أبيها.أبناء أبو ظافر طالبوا بضرورة إخبار أهالي الحارة أن قاعود أخيهم وإقترحوا أن يشتروا له بيت قريب منهم وأن يزوجوه فيه.

النمس وقع بمشكلة كبيرة بعد أن ذهب ليخبر نواره أنه لايحبها إلا أن أخيها اللحام رأه وهو يتسلق النافذة مما أثار غضبه ودفعه لضرب النمس وتنكة اللذان إستنجدوا فى العقيد أبو النار الذي أقنع أخو نواره ان النمس كان يريد أن يسرق ليأكل، وبعد ذلك أعطى أبو نار النمس نقوداً ليشرى طعاماً.

أبوجودت عمم على دكاكين حارة الضبع عدم شراء قمح من أحد لأن هناك قافلة طحين فرنسية قد سرت من مجهولين وطالبهم بتبليغ المخفر حال أراد أحد بيع كميات كبيرة من الطحين.

نساء عصام يطالبن ببيت جديد وأوسع من بيتهن ويذهبن إلى بيوت أهاليهن.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.